Новости

Более 100 тысяч рублей долга по алиментам оплатил братчанин, чтобы встретить Новый год в Таиланде

Братчанин оплатил более 100 тыс. рублей долга по алиментам, чтобы вылететь на новогодние каникулы за границу. Ограничение права выезда за пределы России вынудило гражданина выплатить алиментную задолженность в размере 107 тыс. рублей. Сумма взысканного исполнительского сбора составила 6 тыс. рублей. После того, как деньги были перечислены взыскателю — матери шестилетней дочери должника — судебный пристав Падунского отдела судебных приставов г. Братска вынес постановление об отмене временного ограничения права выезда за рубеж, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

ekat

Подписаться:

Братчанин оплатил более 100 тыс. рублей долга по алиментам, чтобы вылететь на новогодние каникулы за границу.



464





/ СИА /