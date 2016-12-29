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Более 100 тысяч рублей долга по алиментам оплатил братчанин, чтобы встретить Новый год в Таиланде

29 декабря 2016

Братчанин оплатил более 100 тыс. рублей долга по алиментам, чтобы вылететь на новогодние каникулы за границу.

Ограничение права выезда за пределы России вынудило гражданина выплатить алиментную задолженность в размере 107 тыс. рублей. Сумма взысканного исполнительского сбора составила 6 тыс. рублей.

После того, как деньги были перечислены взыскателю — матери шестилетней дочери должника — судебный пристав Падунского отдела судебных приставов г. Братска вынес постановление об отмене временного ограничения права выезда за рубеж, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.


/ СИА /




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