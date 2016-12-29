Новости

СберТех приглашает на курсы для молодых дизайнеров и UX-специалистов

Компания «Сбербанк-Технологии» объявляет о запуске нового образовательного проекта для дизайнеров и UX-специалистов. «Дизайн-Кухня» - совместный проект Дизайн-Лаборатории СберТеха и ключевой ИТ-программы Сбербанка «Единой Фронтальной Системы»*.

Программа обучения включает основные области знаний, необходимые дизайнеру для успешной работы в большой компании. А именно - исследования и анализ, создание прототипов и тестирование, презентация и личная эффективность. Молодые специалисты под руководством кураторов познакомятся со спецификой работы над сложными системами и проектами с многомиллионной аудиторией.

Обучение состоит из двух модулей и рассчитано на три месяца. Первый модуль состоит из серии теоретических и практических занятий.

Десять лучших студентов, завершивших первый модуль, получат предложение о прохождении интернатуры в проектах Сбербанка. У интернов будет возможность познакомиться с внутренней кухней создания ключевых проектов Дизайн-лаборатории «СберТеха» и попробовать себя в работе над продуктами для клиентов и сотрудников банка.

Преподаватели и кураторы интернов - ведущие сотрудники Дизайн-лаборатории «СберТеха» с опытом преподавания в Британской Высшей Школе Дизайна.

Завершающим этапом обучения студентов в проекте «Дизайн-Кухни» станет презентация дипломного проекта по улучшению деятельности банка. Каждый проект оценит руководство «СберТеха» и программы «Единая Фронтальная Система». По результатам защиты интерну будет предложена работа в компании.

Занятия начнутся в середине января .

*Единая фронтальная система (ЕФС) – это платформа трансформации банковского бизнеса, которая обеспечивает бесшовный кроссканальный опыт для всех продуктов и сервисов, быстрое внедрение новых разработок, высокую производительность и надежность, информационную безопасность и удобство работы всех клиентских сегментов и бизнесов.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Акционерное общество «Сбербанк-Технологии» (АО «СберТех») — дочерняя компания Сбербанка, оказывающая услуги по разработке и внедрению программного обеспечения, одна из крупнейших ИТ-компаний в России.