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Житель Иркутской области предстанет пред судом за дачу взятки полицейскому

Прокуратура Чунского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по факту дачи взятки должностному лицу в значительном размере.

Установлено, что в ночь с 31 августа на 1 сентября 2016 года инспектор ГИБДД остановил автомобиль, груженный древесиной, без документов, подтверждающих её законность. Транспортное средство было помещено на арест-площадку.

На следующий день к оперуполномоченному группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Чунскому району обратился гражданин с предложением за 50 тыс. рублей вернуть ему автомобиль.

Сотрудник полиции ответил, что автомобиль возвратят лишь после предоставления соответствующих документов, подтверждающих законность транспортируемой древесины.

Однако гражданин вновь встретился с полицейским и в салоне служебного автомобиля передал ему взятку в указанном размере. сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. После совершения заведомо незаконных действий он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Чунский районный суд для рассмотрения по существу.