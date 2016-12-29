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За сутки в Иркутской области изъяли более 1000 единиц пиротехники без лицензии (фото)

Местные жители одного из микрорайонов Иркутска обратились с жалобой в Главное управление МЧС России по Иркутской области на сомнительное место торговли пиротехникой.

Отдел надзорной деятельности совместно с сотрудниками полиции организовали рейдовое мероприятие по указанному в жалобе адресу и изъяли опасный товар.

Нарушения требований пожарной безопасности налицо: между рыбных рядов и столиков сети быстрого питания организована стихийная продажа пиротехники.

Торговая точка никак не оборудована для такого вида товара, продукция находится в свободном доступе, на расстоянии вытянутой руки, упаковка на некоторых изделиях повреждена, что так же опасно.

Кроме всего прочего, торговый павильон находится прямо на пути эвакуации, а на первом этаже здания находится почтовое отделение, согласно действующему законодательству в здании социального обслуживания населения запрещено торговать пиротехникой.

Аналогичные рейды проходят в предновогодний период по всей области. Сомнительная пиротехническая продукция изымается до проведения экспертизы, подтверждающей ее безопасность. Только за прошедшие сутки в Приангарье выявлено 20 нарушений подобного характера, проверено 14 мест торговли пиротехнической продукцией, изъято более 1000 единиц пиротехники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.