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«Ростелеком» сделает Братск более безопасным и комфортным

«Ростелеком» завершил работы по государственному контракту на выполнение работ по реализации в г. Братск комплексного проекта АПК «Безопасный город», включающий основные подсистемы безопасности: населения и коммунальной инфраструктуры, на транспорте, безопасность и координация работ служб и ведомств.

«Ростелеком» провел сложную работу, благодаря которой безопасность в Братске станет выше. С нашей стороны потребовалась максимальная слаженность действий и повышенное внимание на всех этапах его практической реализации, поскольку проект непростой и подразумевает большую степень автоматизации», – сообщил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Внедрение комплекса «Безопасный город» нацелено на создание единого информационного пространства для эффективного взаимодействия служб общественной безопасности, поддержание общественного порядка и комфортных условий проживания граждан. В контур АПК входит наружное видеонаблюдение, пункты экстренной связи «гражданин-полиция» и камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. Кроме того, система в режиме реального времени ищет транспортные средства, находящиеся в розыске.