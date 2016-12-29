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Минимущества Иркутской области разорвет договорные отношения с 68 арендаторами земельных участков

Министерство имущественных отношений Иркутской области откажется от договорных отношений с 68 арендаторами земельных участков, предоставленных под размещение нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщил глава ведомства Владислав Сухорученко.

- Арендаторам будут направлены уведомления об отказе от договорных отношений, по истечении срока уведомления министерство обратится в суд с исками об освобождении земельных участков. Такое решение было принято в результате контрольных мероприятий в условиях ЧС. Проверки касались НТО, расположенных в Иркутске на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, - отметил министр.

Специалисты министерства проверили 105 участков с НТО на территории Ленинского района, где были установлены нарушения условий договоров у 33 арендаторов, а также 110 участков на территории Свердловского района. Там выявлены нарушения у 35 арендаторов. В нестационарных торговых объектах осуществлялась реализация пива.

Также министерством для обращения в суд подготовлены материалы по расторжению 10 договоров аренды земельных участков под размещение НТО. Ранее в адрес арендаторов были направлены предупреждения о расторжении 16 договоров аренды земельных участков под размещение НТО.

Владислав Сухорученко отметил, что в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутска предусмотрено 1563 места. Она была утверждена постановлением администрации Иркутска. Министерству было передано 402 договора аренды земельных участков, госсобственность на которые не разграничена.

- Договоры аренды земельных участков, предоставленных под размещение НТО министерством не заключались, они были ранее заключены администрацией Иркутска. Затем передавались из администрации города в министерство имущественных отношений на основании решения Арбитражного суда по исполнительному производству в период с декабря 2014 по август 2015 года, - подчеркнул Владислав Сухорученко.

В случае, если министерство выявляет неоднократные факты незаконной продажи алкогольной продукции, а именно два и более раза, ведомство прекращает договорные отношения с арендаторами.

Владислав Сухорученко пояснил, что министерство в соответствии с наделенными полномочиями не осуществляет контроль за реализацией алкогольной продукции на территории Иркутска. Факты незаконной алкогольной продукции поступают в министерство от соответствующих контролирующих органов, а именно от правоохранительных органов и структурных подразделений администрации города.

На протяжении 2015-2016 г.г. министерством на основании решений судов в принудительном порядке расторгнуто и снесено шесть НТО, на стадии исполнительного производства находятся материалы в отношении двух нестационарных торговых объектов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.