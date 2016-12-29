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Сбербанк и «Ростелеком» создают СП по инвестированию и управлению недвижимостью

ПАО Сбербанк и ПАО «Ростелеком» на паритетных правах реализовали сделку по созданию субфонда коммерческой недвижимости в форме совместного предприятия с уставным капиталом 4 млрд рублей. Сделка организована Департаментом инвестиционной деятельности Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка, при участии ООО Сбербанк Инвестиции (100%-я дочерняя компания ПАО Сбербанк). Цель совместного предприятия – развитие портфеля недвижимости для максимального раскрытия инвестиционного и девелоперского потенциала объектов.

Сбербанк через ООО Сбербанк Инвестиции вносит 2 млрд рублей в совместное предприятие с ПАО «Ростелеком» и становится 50%-м участником предприятия. Финансирование проекта от других банков не привлекается. Под управление совместного предприятия переходят 16 объектов коммерческой недвижимости в девяти городах России, в том числе шесть объектов – в Санкт-Петербурге и два – в Московской области. Ранее все эти объекты общей площадью свыше 100 тыс. кв. м находились в собственности ПАО «Ростелеком».

Джеймс Корриган, управляющий директор Департамента инвестиционной деятельности Sberbank CIB, прокомментировал сделку: «Сбербанк выступает долгосрочным стратегическим партнером “Ростелекома”. Мы как инвестор заинтересованы в развитии девелоперского и инвестиционного потенциала объектов, находящихся в собственности и под управлением нашего совместного предприятия. Партнерство ведущих корпоративно-инвестиционных банков с телекоммуникационными компаниями, направленное на инвестирование в сектор недвижимости, уже успешно реализуется во всем мире. Мы рады, что стали пионерами продвижения подобной стратегии в России. Надеемся, что успешная реализация данной пилотной сделки не только укрепит наше взаимовыгодное сотрудничество, но и послужит позитивным сигналом для рынка, придав важный импульс дальнейшему развитию партнерства стратегических и финансовых игроков для эффективного управления и инвестирования в активы в секторе недвижимости».