Новости

Сотрудники «Ростелекома» осуществили новогоднюю мечту воспитанников Киренского центра социального обслуживания

Все подарки упакованы, подписаны и на самолете полетели к своим новым маленьким владельцам – ребятишкам в Киренск. В ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Киренска и Киренского района» проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении. Возраст этих ребят от 2 до 18 лет. По словам врио директора ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Киренска и Киренского района» Надежды Коротковой, эти детки даже не верили, что их мечты могут осуществиться!

Иркутск подключился к благотворительной акции «Стань Дедом Морозом». Акция шагала по всей России. В Сибири прошла в семи городах: Новосибирске, Томске, Омске, Барнауле, Иркутске, Улан-Удэ и Чите, тысячам детей были вручены именные подарки. Куклы, машинки, телефоны, снегокаты, пуховики и шапка с помпоном – обычные детские желания, которые вместо Деда Мороза на личные средства осуществили сотрудники Иркутского филиала ПАО «Ростелеком». Каждый ребенок этого учреждения получил именно тот подарок, о котором написал в новогоднем письме.

В этом же учреждении «Ростелеком» оборудовал специальной бытовой техникой комнату социально-бытовой адаптации детей. «Очень важно максимально приблизить обстановку к домашней», – считает директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Дети должны уметь делать все то же самое, что и ребятишки из обычных семей, поэтому мы с готовностью отозвались на просьбу о помощи в приобретении техники».

Новогодний марафон добра в Иркутском филиале продолжила недельная благотворительная ярмарка, итогом которой стали более 80000 рублей, которые направили детям на лечение.

Благотворительные инициативы и проекты – важная часть работы «Ростелекома» в сфере корпоративной социальной ответственности. Компания на долгосрочной основе реализует социальные проекты на всей территории Российской Федерации – от Калининграда до Сахалина.

Таким образом, «Ростелеком» не только предоставляет качественные телекоммуникационные услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,1 млн пользователей, из которых свыше 4,0 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.