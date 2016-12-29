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В Иркутской области сдано несколько домов по программе расселения аварийного жилья

Несколько домов сдано в Иркутской области по программе расселения аварийного жилищного фонда. Как сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, введены в эксплуатацию по два дома на территории Култукского муниципального образования и в городе Усть-Куте.

В рамках реализации подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2014-2017 годах» Государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, финансируемой с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в IV квартале этого года введены в эксплуатацию два жилых дома в Усть-Куте. Сейчас администрацией муниципалитета проводится процедура заключения договоров социального найма и мены с гражданами.

Для расселения аварийных жилых домов в Култукском МО из областного бюджета было выделено почти 68 млн рублей. В эксплуатацию введены два многоквартирных жилых дома в поселке Култук общей площадью 2 654 кв. м. Сейчас идет процедура заключения договоров социального найма и мены с гражданами. Таким образом, аварийный жилищный фонд на территории Култукского муниципального образования во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» расселен в полном объеме.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напоминает, аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года, должен быть расселен до 1 сентября 2017 года.