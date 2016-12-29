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МСП Банк и Примсоцбанк направят 560 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса

МСП Банк предоставил Примсоцбанку 560 млн рублей на финансирование бизнес-проектов в дальневосточном регионе. Финансирование будет предоставляться на условиях продукта «МСП-Регион», специально разработанного для поддержки предпринимателей в регионах с приоритетом государственного развития и в моногородах, а также по продуктам «МСП-Инвестиции» и «МСП-Дуэт».

Предприниматели получат возможность привлечь финансирование на срок до 7 лет на приобретение и ремонт основных средств, расширение деятельности и развитие существующего бизнеса.

Примсоцбанк является значимым партнером МСП Банка на Дальнем Востоке, сотрудничество кредитных организаций развивается с 2005 года, объем заключенных соглашений превышает 4 млрд рублей.

Всего в Дальневосточном федеральном округе поддержку субъектам по Программе МСП Банка оказывают 26 партнеров, из них 14 банков. За время реализации Программы в регионе (с 2004 года) 3,4 тысячи предпринимателей получили на реализацию своих бизнес-проектов более 30 млрд рублей.