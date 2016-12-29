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Купить сейчас и продать в январе. Аналитики Альпари ожидают масштабное ралли в январе 2017 года

В январе 2017 года мы ожидаем масштабное ралли на российском рынке акций. Рост должен составить 20-25%. По отдельным бумагам второго эшелона – до 40%. Увеличение лимитов на Россию и ожидание снятия санкций должны сыграть свою роль. Рост на Московской бирже должен быть поддержан «бычьей» конъюнктурой мировых площадок и цен на нефть. Однако банкет будет недолгим.

Переформатирование глобальной экономики и подъем ставки Федрезерва США должны будут вызвать жесткую коррекцию на всех развивающихся рынках. Поэтому правильной стратегией является открытие длинных позиций по всем фишкам сейчас и фиксация прибыли на январском ралли. Как известно: трава зеленая, мяч круглый, поле прямоугольное, а самое красивое – это счет на табло.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари