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"Всё можно сделать лучше, чем делалось до сих пор". Диляра Окладникова об итогах работы Иркутского областного гарантийного фонда

В преддверии праздников представители регионального гарантийного фонда встретились с журналистами, чтобы подвести итоги семилетней работы и рассказать о своих планах на 2017 год. На пресс-конференции также присутствовали заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр экономического развития Иркутской области Антон Логашов и начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области Регина Ходоева.

В Иркутске существует множество инструментов поддержки предпринимательства: от консультационной и информационной – до финансовой и гарантийной. Одной из таких структур семь лет назад стал Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд». В 2009 году Правительство Иркутской области поставило задачу расширить доступ к малому бизнесу к кредитным финансовым ресурсам

Антон Логашов: «По статистике, одной из основных проблем малого бизнеса в Иркутской области остается доступность кредитов. Сейчас мало кому из предпринимателей удается развивать свой бизнес без привлечения заемных средств, а всем нам известно, какие сложности возникают при прохождении процедуры получения кредита через банковские структуры. Для облегчения этого процесса был создан гарантийный фонд».

Об итогах семилетней работы рассказала директор фонда Диляра Окладникова. По ее словам, в 2016 году на развитие МСП в Иркутской области из регионального и федерального бюджетов фонду было выделено 700 миллионов гарантийного капитала.

Диляра Окладникова: «На сегодня у нас заключено 28 договоров с банками-партнерами. За семь лет мы предоставили помощь 585 предпринимателям Иркутской области в размере 5,7 млрд рублей».

Достичь таких показателей, по словам руководителя фонда, удалось, благодаря учредителю фонда – министерству экономического развития Иркутской области. В 2015 году, в самый пик экономической нестабильности, совместно с управлением по развитию малого бизнеса был разработан ряд антикризисных мер. Так, снизилась комиссия фонда за предоставленное поручительство: с 85% до 45% для приоритетных видов деятельности которые платят её единоразово, и до 65% для торговых предприятий – для них комиссия осталась ежегодной.

На начало 2015 года основные получатели поддержки фонда (72%) являлись иркутскими предпринимателями, однако сейчас к фонду присоединились Братск, Ангарск, а также Казачинско-Ленский район. И если в Иркутске предприниматели хорошо ориентируются в финансовых услугах, в силу того, что большая часть банков сконцентрирована в областном центре, то в муниципалитетах, по признанию руководителя фонда, люди еще не до конца поняли, как работает система. Приходится объяснять.

Диляра Окладникова: «Нам звонят из Бодайбо и спрашивают, когда можно приехать. А к нам не надо приезжать. У нас все идет электронным документооборотом, мы работаем по принципу единого окна. Клиент приходит в банк-партнер или в лизинговую компанию по месту жительства, говорит, что хочет получить кредит, но не хватает залога – банк сканом перешлет нам документы и мы их проанализируем. Если сумма кредита большая или появляются какие-то вопросы – мы сами выезжаем, смотрим на бизнес клиента, разговариваем с ним, с банком-партнером на территории клиента структурируем сделку и уезжаем обратно.

Еще одна проблема – сами кредитные специалисты банков зачастую не хотят этим заниматься и не предлагают услугу поручительства – им не хочется сидеть и сканировать для нас пакеты документов. Сейчас мы эту ситуацию пытаемся переломить».

Максимальное поручительство, которое может предоставить гарантийный фонд Иркутской области – 42 млн. Если сумма гарантии больше, то можно подключить МСП-банк (до 100 млн) или Kорпорацию развития (до 1,15 млрд).

Многие клиенты уже воспользовались не только поручительством гарантийного фонда, но и помощью Корпорации МСП. Причем сразу двумя способами: получили средства по программе 6,5 (Программа, по которой для компаний МСБ на три года выдаются кредитные средства под 9,6% (для среднего бизнеса) или 10,6% (для микро и малого). Кроме льготных денег, предприниматели привлекли в поручители гарантийный фонд, получив, таким образом, одновременно и финансовую, и гарантийную поддержку.

Относительно планов на 2017 год Диляра Окладникова заявляет, что останавливаться никак нельзя: «Если мы на сегодня сделали 640 миллионов по поручительству и 1,34 млрд по заемным средствам, соответственно на следующий год мы должны ставить как минимум те же цели. Как говорил Генри Форд, "Всё можно сделать лучше, чем делалось до сих пор"».