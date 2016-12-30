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Как мошенники оставляют с носом наследников, переоформляя наследство на себя

«Криминальная инфраструктура» для отчуждения наследственных квартир может работать годами. Весь процесс по легализации недвижимости – от сбора информации до подделки документов преступники буквально ставят на поток, создавая целые сети исполнителей. Классические схемы – как и куда может уходить незаконно присвоенная недвижимость в настоящей статье описывает адвокат Олег Сухов (Юридический центр адвоката Олега Сухова).

Такой квартирный «бизнес», в первую очередь, представляет из себя хорошо отлаженные каналы поставки информации. «Свои люди», имеющие прямой доступ к базам данных и различным реестрам за определенную плату «сливают» ценные сведения мошенникам. И правовой защиты от этого, к сожалению, нет. Единственное, чем можно нивелировать риски – это не медлить с подачей заявления на вступление в наследство. Закон дает на это пол года с момента смерти собственника – продлевать сроки можно, но через суд. И если не заявить о своих правах в течение отведенного периода, то наследство будет считаться выморочным и может отойти государству. Однако на практике решение этого вопроса обычно затягивается. То есть, фактически квартира долгие годы может стоять бесхозной и этим мошенники охотно пользуются, отчуждая имущество в свою пользу.

Не секрет, что большинство махинаций с квартирами в нашей стране совершается по поддельным документам. Другого способа обойти административные и правовые кордоны и остаться незамеченными преступники пока не придумали. При этом аферисты могут использовать самые разнообразные комбинации и ходы.

Конечно, идеальная жертва для обмана – покойный, который до своей смерти проживал в одиночку и не имел родственников, ведь в этом случае свое право на наследство никто не заявит. Тогда в ход идет фиктивное завещание или договор дарения, по которым квартира отчуждается в пользу постороннего человека. Используются также поддельное свидетельство о праве собственности на недвижимость и паспорт.

Другая схема не предполагает завещания на недвижимость. Наследство открывают на имя человека, который не является прямым наследником, но якобы состоит в семейных отношениях с умершим – например, представляется его пасынком или внуком его покойной супруги. Далее по фиктивной доверенности от названного члена семьи нотариусу подается заявление о вступлении в наследство по закону. Пакет документов - конечно, фальшивых, кроме доверенности содержит свидетельства о смерти, о регистрации брака - например, матери и отчима, который и является наследодателем, а также свидетельство о праве собственности на квартиру и выписку из домовой книги. После регистрации сделки в Росреестре, жилье несколько раз перепродают, пока оно, в конечном итоге, не находит постоянного владельца, - резюмирует адвокат Олег Сухов.

В этом случае сохраняются риски, что наследники внезапно объявятся и забьют тревогу. Как правило, случается это тогда, когда родственники вдруг вспоминают об оформлении наследства и с удивлением узнают о том, что имущество уже давно перешло в собственность совершенно незнакомого человека – при этом парадоксально, но переход права собственности зарегистрирован уже после смерти наследодателя.

Известны случаи, когда в качестве правоустанавливающих документов мошенники использовали фиктивные судебные решения о вступлении в наследство. По похожему сценарию действовала организованная преступная группа в городе Омске. Пятеро ее участников успели незаконно присвоить себе две квартиры, земельные участки и частные дома на общую сумму более девяти миллионов рублей прежде, чем сотрудники Росреестра вскрыли факт махинации и сообщили об этом в полицию.

Это как раз тот случай, когда группа работала весьма профессионально и слаженно, и за каждым из соучастников были закреплены определенные задачи - одни собирали информацию о собственниках квартир, другие искали подставных людей, третьи отвечали за наличие фальшивых документов. Следственные органы смогли доказать с десяток мошеннических эпизодов. Фигуранты громкого дела могут угодить в тюрьму на десять лет.

В другом случае незаконному присвоению квартиры предшествовала кража документов на нее. Вернувшись однажды к себе домой, житель Петербурга обнаружил, что замки сменены, а из квартиры пропали ценные вещи и свидетельство о собственности на недвижимость, которая досталась ему по наследству после смерти матери, однако на тот момент не была оформлена на него. Через некоторое время мужчина узнал о том, что его жилье принадлежит другому владельцу, - говорит адвокат Олег Сухов. Сделка была зарегистрирована на основании нотариальной доверенности, выписанной от его имени. Уголовное дело возбуждено, но преступники не установлены.

Пока правоохранительные органы разбираются в хитросплетениях аферистов, наследнику, оказавшемуся в подобной ситуации, не лишним будет обратиться в суд с иском о признании сделки незаконной и на основании 169 статьи Гражданского кодекса попытаться вернуть свое имущество. Если оно было отчуждено незаконно и, например, перепродано несколько раз, то можно воспользоваться правом «конфискации», заявив об этом в исковых требованиях, и забрать квартиру у последнего владельца, даже если тот приобрел ее вполне легально и добросовестно. Практика показывает, что суды довольно часто становятся на защиту потерпевших наследников, которые пострадали от мошеннических действий.