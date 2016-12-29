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Катки на островах Конный и Юность в Иркутске откроют 30 декабря

Новые площадки для зимнего отдыха откроются в Иркутске 30 декабря. В частности, каток на танцевальной площадке на острове Юность, а также каток и ледовые дорожки на острове Конный. Об этом сегодня сообщил директор МАУ «Городская среда» Антон Титков.

На территории, где ранее проводился фестиваль «красок», проведено освещение, подготовлены каток и ледовые дорожки, которые охватывают большую часть парка. Здесь же разместили раздевалку, пункт проката коньков, минизоопарк, кафе, пит-стопы, обустроили горки, ледовые фигуры.

- Это принципиально новый вид развлечений на непривычных для зимнего отдыха местах. По поручению мэра Иркутска, разработана концепция круглогодичного развития этой части города. Площадки для массового катания будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00, бесплатно. Кроме этого, предусмотрены развлекательные программы, тематические вечера , - подчеркнул Антон Титков.

Что касается танцевальной площадки, то прокат коньков здесь будет организован после 10 января. Кроме этого, впервые оборудован каток на заливе Якоби. На территории городского пляжа также установлены ледовые фигуры, проведено освещение, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.