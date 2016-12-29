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Акционирование МУПов Иркутска не приведет к росту цен на их услуги

Акционирование муниципальных предприятий Иркутска не приведет к росту цен на их услуги, заявила заместитель мэра – руководитель аппарата администрации города Иркутска Маргарита Ли, комментируя принятое Думой города Иркутска решение об акционировании МУП «Ритуал», МУП УКС, и МУП «Спецавтохозяйство». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Для потребителя ничего не изменится, – пояснила Маргарита Ли, - изменяется лишь организационно-правовая форма предприятий. 100 % акций будет принадлежать городу, что позволит устанавливать стоимость услуг, оказываемых муниципальными предприятиями. После акционирования эти цены будут утверждаться советом директоров, в который войдут представители администрации и депутаты городской Думы. Администрация города Иркутска заинтересована в сохранении за данными предприятиями социальной функции – регулятора цен на рынке, поэтому вопросу ценообразования будет уделяться особое внимание. Продажи предприятий не будет .