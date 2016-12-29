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В Приангарье пресекли незаконную рубку деревьев в особо крупном размере

В Усть-Удинском районе Иркутской области сотрудники полиции с поличным задержали трех мужчин за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.

В дежурную часть Усть-Удинского отдела полиции поступило сообщение от гражданина о том, что в лесном массиве в районе села Долганово ведется незаконная рубка лесных насаждений.

Прибывшие на место происшествия полицейские с поличным задержали трех жителей села Унгин Осинского района. Установлено, что они спилили деревья породы сосна объемом более 32 м3, не имея на то соответствующих разрешительных документов. Лесному фонду был причинен ущерб на сумму свыше 255 тысяч рублей.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.