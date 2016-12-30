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Открытие Брокер: Для российского фондового рынка 2017 год может стать таким же успешным, как и предыдущие два года

30 декабря 2016

Отдел анализа рынков «Открытие Брокер» представил стратегию на 2017 год. По мнению аналитиков, ожидаемое усиление долларовой инфляции и рост ставок ФРС поддержат спрос на проинфляционные активы. Большинство рисков реализовалось в предыдущие годы, и сейчас можно говорить о долгосрочной восходящей тенденции на российском фондовом рынке. При этом ключевым риском для рынка акций является возможное временное возвращение инвесторов в гособлигации США.

Долговые рынки по всему миру в IV квартале испытывали давление на фоне ожиданий ускорения инфляции, роста ставок и доходностей гособлигаций в развитых странах, говорится в исследовании: «Рынки акций в большинстве своём также подверглись заметной коррекции, но после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США акции российских и американских компаний продемонстрировали взлёт. Товарные рынки также показали заметный рост».

Многочисленные обещания правого популиста – избранного президента США Дональда Трампа – заставляют занимать более осторожную позицию в отношении американских бумажных активов, даже несмотря на их дороговизну, отмечают аналитики: «Тем не менее, на наш взгляд, в ближайшие годы слабое повышение ставок ФРС и усиление инфляции в США будут способствовать затяжному снижению курса доллара. Наша рекомендация продажи индекса доллара к основным валютам остается в силе. <…> Заметное укрепление курса рубля за последний год заставляет нас снижать рекомендацию агрессивной покупки рубля до простой покупки – на наш взгляд, на годовом горизонте дальнейшее укрепление рубля может быть ограниченным».

После массированной распродажи облигаций Казначейства США аналитики «Открытие Брокер» улучшили годовую рекомендацию по бумагам с агрессивной продажи на умеренную. «В I квартале нельзя исключать локального возврата инвесторов в US Treasuries, – говорится в аналитическом отчёте. – При этом на горизонте в несколько лет мы продолжаем рекомендовать агрессивную продажу гособлигаций США, так как все звёзды – повышенные расходы Трампа, усиление инфляции в США, развитых странах в целом и рост ставок ФРС указывают в одну сторону».

В «Открытие Брокер» отмечают, что тенденции усиления инфляции в зоне доллара и роста ставок ФРС будут способствовать росту спроса на защищающие от инфляции активы, в том числе недвижимость. При этом американский фондовый рынок уже достаточно горяч, чтобы инвесторы продолжили на нём распродажи для финансирования более выгодных вложений в активы преимущественно за пределами США. В то же время, в ближайшие годы мы не ждем скатывания американской экономики к рецессии. <…> В связи с этим мы меняем долгосрочную рекомендацию по американским акциям с “Продавать” до “Держать”».

Ускорение роста мировой экономики и глобальной инфляции приведёт к повышенному спросу населения, промышленности и инвесторов на товарные активы, прогнозируют аналитики: «Заметный провал цен на драгоценные металлы в последние месяцы, на наш взгляд, вновь даёт уверенные возможности для их покупки, поэтому мы опять рекомендуем агрессивно покупать драгметаллы».

Несмотря на активный рост российского рынка за последний год, в «Открытие Брокер» продолжают видеть заметный потенциал роста большинства секторов, а в долгосрочном плане ожидают отличных перспектив: «После ожидаемого взлёта в IV квартале акций нефтегазового сектора мы переключаем рекомендацию на годовом горизонте здесь с агрессивной покупки на умеренную. А популистские обещания Трампа и усиление спроса Китая заставляют нас переключать долгосрочные рекомендации в секторе чёрной металлургии с “Продавать” до “Держать”. Сезонные факторы также способствуют агрессивным покупкам в секторе электроэнергетики на годовом горизонте».

Долгосрочные рекомендации аналитиков по российским акциям не меняются – они по-прежнему считают сектора химии и нефтехимии, акции производителей драгоценных металлов и камней, сельскохозяйственных холдингов потенциально наиболее интересными историями на российском рынке. Между тем, в случае очередной волны укрепления курса рубля акции экспортеров могут в моменте проигрывать акциям компаний внутренних секторов».

Для российского фондового рынка 2017 год может стать таким же успешным, как и предыдущие два года, ожидают в отделе анализа рынков: «Риски спада экономики, взлёта процентных ставок, обвала цен на нефть и курса рубля, финансовые санкции и снижение рейтингов, по сути, уже реализовались в конце 2014 года и 2015 году. Прохождение же низшей точки рынка обозначило максимум пессимизма и страха инвесторов. Сейчас же можно говорить о долгосрочной восходящей тенденции в российских активах. В качестве главного риска в I квартале мы видим возможный локальный возврат инвесторов в гособлигации США. Риск недостаточных темпов роста глобальной экономики в целом и экономики Китая в частности воспринимается сейчас нами как гораздо менее вероятный».


/ СИА /



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