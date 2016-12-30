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Сбербанк обеспечил первую в России крупную сделку по оплате квартиры банковской картой

ПАО Сбербанк при участии Sberbank CIB обеспечил первую в России покупку квартиры с оплатой банковской картой. Сделку по продаже квартиры в рассрочку с максимальным первоначальным взносом в размере 70% реализовала ГК «Эталон». Сумма в размере 4,7 млн рублей была оплачена клиентом в POS-терминале Сбербанка одного из московских офисов застройщика.

Наталья Шемановская, управляющий директор – начальник Управления по работе с клиентами строительной отрасли и девелопмента Департамента клиентского менеджмента Sberbank CIB, отметила: «Рост безналичных расчетов – удобного и безопасного способа оплаты – общемировая тенденция. Возможность оплаты покупки недвижимости банковской картой – инновационный проект для российской банковской отрасли, который несет весомые плюсы для застройщиков, позволяя им увеличить привлекательность объектов для покупателей, обеспечить приток новых клиентов и реализовать свое конкурентное преимущество. Проект еще раз подтверждает многолетнюю приверженность Сбербанка поддержке жилищного строительства и будет способствовать развитию российской строительной индустрии в целом».

Светлана Кирсанова, управляющий директор – директор Управления торгового эквайринга Сбербанка, оценила динамику проекта: «В первый же месяц оборот проекта преодолел планку в 100 млн рублей. Стоит отметить, что со старта пилота прошло немного времени, и только небольшая часть застройщиков успела реализовать интеграцию с Банком, так что результат говорит о востребованности сервиса у покупателей».

Ирина Онищенко, директор по продажам Группы компаний «Эталон»: «Наша Компания идет в ногу со временем – мы всегда предлагаем покупателям не только комфортное и качественное жилье, но и множество вариантов оплаты. Оплата недвижимости по банковской карте – сервис, удобный и покупателям, и застройщикам».

В ноябре Сбербанк запустил пилотный проект по обеспечению эквайрингом 20 крупнейших российских застройщиков. На сегодня уже подключены 8 партнеров (холдингов) в 13 городах РФ, включая крупнейших застройщиков ГК «Эталон», ГК «ПИК». Еще 12 партнеров находятся в процессе реализации интеграции со Сбербанком. Проект охватит Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Воронеж и другие города России.

Сбербанк обеспечит возможность оплатить всю или часть стоимости квартиры с помощью банковской карты Сбербанка в POS-терминалах всех участников пилота, а также на сайтах застройщиков ГК «Эталон», «Группа ЛСР», ГК «ПИК», ГК «Пионер».

Пилотный проект продлится до конца января 2017 года. По его итогам Сбербанк примет решение о возможном распространении новой услуги на территории всей страны.