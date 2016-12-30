Туристический сертификат номиналом 70 тысяч рублей от Сбербанка ждет своего обладателя

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Туристический сертификат номиналом 70 тысяч рублей от Сбербанка ждет своего обладателя30 декабря 2016
Первого призера акции «Счастливый чек» – обладателя одного из 40 сберегательных сертификатов Сбербанка – наградили в Иркутском отделении Сбербанка. Оставшиеся 39 сберсертификатов, а также главный приз - туристический сертификат на крупную сумму - по-прежнему ждут своих обладателей.
Акция банка стартовала на территории г.Иркутска с 10 ноября 2016 года. В ней могут принять участие клиенты банка, которые, расплачиваясь за покупки банковской картой Сбербанка в торговых точках, оборудованных терминалами безналичной оплаты Сбербанка, найдут в коде авторизации на чеках специальные комбинации цифр. Так, если на чеке безналичной оплаты счастливчик обнаружит сочетание 17538 («возраст» Сбербанка и номер региона Иркутской области) или 184111 (год и месяц основания Сбербанка), то в первом случае он может стать обладателем сберегательного сертификата Сбербанка на сумму 2 тысячи рублей, во втором случае - главного приза туристической путевки на сумму 70 тысяч рублей.
- Мы хотим как-то отметить и поощрить наших клиентов, которые активно пользуются банковской картой для оплаты покупок, - отмечает начальник отдела торгового эквайринга Иркутского отделения ПАО Сбербанк Сергей Алтынников. – Поэтому сейчас владельцам карт Сбербанка в Иркутске стоит обращать особое внимание на код авторизации в чеке, который они получают при оплате своих покупок. Призы будут вручены первым пришедшим в Центр выдачи призов участникам, выполнившим условия Акции.
Полный период Акции – с 10 ноября 2016 по 31 января 2017 года или до полного исчерпания Призового фонда. В случае исчерпания призового фонда до окончания установленного периода Акции, на сайте будет размещено объявление о прекращении Акции.
С подробными условиями Акции, информацией об организаторе Акции, алгоритме определения победителей, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, информацией об ограничениях можно ознакомиться в Правилах и условиях Акции на сайте Сбербанка www.sberbank.ru, страница Выгодно для Вас для региона Иркутская область.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.