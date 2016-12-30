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Туристический сертификат номиналом 70 тысяч рублей от Сбербанка ждет своего обладателя

Первого призера акции «Счастливый чек» – обладателя одного из 40 сберегательных сертификатов Сбербанка – наградили в Иркутском отделении Сбербанка. Оставшиеся 39 сберсертификатов, а также главный приз - туристический сертификат на крупную сумму - по-прежнему ждут своих обладателей.

Акция банка стартовала на территории г.Иркутска с 10 ноября 2016 года. В ней могут принять участие клиенты банка, которые, расплачиваясь за покупки банковской картой Сбербанка в торговых точках, оборудованных терминалами безналичной оплаты Сбербанка, найдут в коде авторизации на чеках специальные комбинации цифр. Так, если на чеке безналичной оплаты счастливчик обнаружит сочетание 17538 («возраст» Сбербанка и номер региона Иркутской области) или 184111 (год и месяц основания Сбербанка), то в первом случае он может стать обладателем сберегательного сертификата Сбербанка на сумму 2 тысячи рублей, во втором случае - главного приза туристической путевки на сумму 70 тысяч рублей.

- Мы хотим как-то отметить и поощрить наших клиентов, которые активно пользуются банковской картой для оплаты покупок, - отмечает начальник отдела торгового эквайринга Иркутского отделения ПАО Сбербанк Сергей Алтынников. – Поэтому сейчас владельцам карт Сбербанка в Иркутске стоит обращать особое внимание на код авторизации в чеке, который они получают при оплате своих покупок. Призы будут вручены первым пришедшим в Центр выдачи призов участникам, выполнившим условия Акции.

Полный период Акции – с 10 ноября 2016 по 31 января 2017 года или до полного исчерпания Призового фонда. В случае исчерпания призового фонда до окончания установленного периода Акции, на сайте будет размещено объявление о прекращении Акции.

С подробными условиями Акции, информацией об организаторе Акции, алгоритме определения победителей, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, информацией об ограничениях можно ознакомиться в Правилах и условиях Акции на сайте Сбербанка www.sberbank.ru, страница Выгодно для Вас для региона Иркутская область.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.