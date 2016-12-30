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Уставный капитал ПАО АКБ «Связь-Банк» увеличен в 1,5 раза

Банк России зарегистрировал Отчет об итогах дополнительного выпуска акций ПАО АКБ «Связь-Банк» (Группа Внешэкономбанка) объемом 16 млрд рублей.

Количество размещенных ценных бумаг по открытой подписке составило 7 988 262 200 000 штук по номинальной стоимости 0,002 рубля каждая.

В результате завершения дополнительной эмиссии уставный капитал Связь-Банка увеличился в 1,5 раза и составил 45 млрд рублей.

Приобретателем акций выступил основной акционер Банка – Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».