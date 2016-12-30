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Банк ВТБ предоставил гарантии ООО «ЕвроТрансСтрой» на 1,5 млрд рублей

Банк ВТБ предоставил ООО «ЕвроТрансСтрой» (ООО «ЕТС») банковские гарантии сроком до октября 2018 года в размере 1,55 млрд рублей для обеспечения исполнения договора на строительство участка скоростной автомобильной дороги «Москва - Санкт-Петербург» М-11.

Заместитель руководителя Северо-Западного регионального центра - вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Компания «ЕТС» - один из крупнейших участников рынка в сфере строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. Мы сотрудничаем с 2008 года в рамках широкого спектра услуг. Уверены, предоставленные банковские гарантии послужат успешному выполнению компанией своих обязательств по строительству необходимой транспортной артерии для разгрузки федеральной автомобильной дороги между двумя мегаполисами».

ДЛЯ СПРАВКИ:

ООО «ЕТС» специализируется на строительстве и ремонте объектов любой степени сложности, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог, эстакад, труб, подпорных стен и других транспортных сооружений в различных климатических, гидрологических и геологических условиях.

На счету компании более 130 успешно выполненных проектов в части ремонта объектов транспортной инфраструктуры в ЦФО и СЗФО, в т.ч. А-181 «Скандинавия», М-18 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», М-9 «Балтия», М-7 «Волга» и другие.