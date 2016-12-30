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Сбербанк приступил к выплатам страхового возмещения вкладчикам «Вологдабанка»

ПАО Сбербанк объявлено одним из победителей конкурсного отбора, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для осуществления выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АО "Вологдабанк".

С 29 декабря 2016 года ПАО Сбербанк осуществляет прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам (физическим лицам) в уполномоченных ВСП (УВСП).

При этом выплаты вкладчикам АО "Вологдабанк" Сбербанк осуществляет совместно с АО «Россельхозбанк».

Перечень УВСП и порядок выплаты страхового возмещения размещены на сайте ПАО Сбербанк в разделе «Все продукты и услуги» в подразделе «Выплаты АСВ» в закладке «Полезно знать»http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/contributions/payment_compens/.

Обращаем внимание, что 29.12.2014 вступил в действие Федеральный закон №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Данным Федеральным законом увеличен предельный размер страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Таким образом, если вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имел несколько вкладов (счетов) в АО "Вологдабанк», возмещение выплачивается по каждому из вкладов (счетов) пропорционально их размерам, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей.