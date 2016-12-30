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Сбербанк приступил к выплатам страхового возмещения вкладчикам «Вологдабанка»30 декабря 2016
ПАО Сбербанк объявлено одним из победителей конкурсного отбора, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для осуществления выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АО "Вологдабанк".
С 29 декабря 2016 года ПАО Сбербанк осуществляет прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам (физическим лицам) в уполномоченных ВСП (УВСП).
При этом выплаты вкладчикам АО "Вологдабанк" Сбербанк осуществляет совместно с АО «Россельхозбанк».
Перечень УВСП и порядок выплаты страхового возмещения размещены на сайте ПАО Сбербанк в разделе «Все продукты и услуги» в подразделе «Выплаты АСВ» в закладке «Полезно знать»http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/contributions/payment_compens/.
Обращаем внимание, что 29.12.2014 вступил в действие Федеральный закон №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».
Данным Федеральным законом увеличен предельный размер страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.
Таким образом, если вкладчик, в том числе индивидуальный предприниматель, имел несколько вкладов (счетов) в АО "Вологдабанк», возмещение выплачивается по каждому из вкладов (счетов) пропорционально их размерам, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей.