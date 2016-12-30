Сбербанк предоставил финансирование ФГУП «Космическая связь» для проектов по созданию космических аппаратов

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Сбербанк предоставил финансирование ФГУП «Космическая связь» для проектов по созданию космических аппаратов30 декабря 2016
ПАО Сбербанк предоставил финансирование ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) в виде невозобновляемой кредитной линии на 5,7 млрд рублей для оплаты работ по проектированию, изготовлению и сдаче в эксплуатацию на орбите космических аппаратов «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Сделка по предоставлению кредитных средств организована при участии Управления по работе с клиентами телекоммуникаций и медиабизнеса Департамента клиентского менеджмента Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка.
Иван Синчило, управляющий директор – начальник Управления по работе с клиентами телекоммуникаций и медиабизнеса Департамента клиентского менеджмента Sberbank CIB, прокомментировал: «Сбербанк высоко ценит сотрудничество с ФГУП “Космическая связь”. Предоставляя кредитные ресурсы нашему партнеру, мы подтверждаем свою приверженность всесторонне поддерживать стратегически значимые для России проекты. Сделка позволит ГП КС реализовать программу создания телекоммуникационных космических аппаратов нового поколения и внесет свой вклад в решение государственной задачи по укреплению и развитию отечественной группировки спутников связи. Сбербанк, в свою очередь, всегда готов участвовать в реализации проектов на основе самых передовых технологий, которые открывают новое измерение для отечественной промышленности и экономики».
Кооперация производителей ракетно-космической техники по заказу ГП КС создает два новых космических аппарата, которые в 2019 году войдут в состав российской государственной орбитальной спутниковой группировки.
Запуск космических аппаратов (КА) «Экспресс-80» и «Экспресс-103» планируется осуществить в третьем квартале 2019 года. Спутники будут размещены в орбитальных позициях 80˚ и 103˚ в.д. соответственно. «Экспресс-80» и «Экспресс-103» предназначены для предоставления услуг связи и вещания в С- и Ku-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
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