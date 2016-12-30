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Корпоративный университет Сбербанка получил премию Кембриджского университета

Корпоративный университет Сбербанка получил премию как лучший центр по подготовки к экзаменам Cambridge English от экзаменационного департамента Кембриджского Университета.

Президент Cambridge English Assessment Саул Нассэ лично поблагодарил Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа за плодотворное сотрудничество, подчеркнув, что Корпоративный университет Сбербанка является их крупнейшим корпоративным клиентом во всём мире. Мистер Нассэ так же отметил, что число сотрудников Сбербанка, сдающих BULATS (Business Language Testing Service), увеличилось с 2014 года в 3,5 раза.

«Мы гордимся тем, что Сбербанк является нашим клиентом и часто приводим вашу корпоративную языковую политику, как пример отличного симбиоза между работой и изучением языков», — сказал Саул Нассэ.

В 2014 году Корпоративный университет Сбербанка стал первой в России сертифицированной площадкой по сдаче экзаменов Cambridge English.

Cambridge English — это уникальный подход к преподаванию, изучению и оценке уровня владения английским языком, результат объединения опыта и достижений Экзаменационного Департамента по английскому языку Кембриджского университета и Издательства Кембриджского университета. Экзамены Cambridge English признают более 20 000 университетов, компаний и государственных учреждений по всему миру.

«Это не первая премия Корпоративного университета Сбербанка от Кембриджского университета: до этого мы трижды становились лучшими в разных категориях, — отметила руководитель Школы иностранных языков Корпоративного университета Сбербанка Ольга Федичева. — Кроме того, это не единственная международная награда университета в области преподавания английского языка. В 2014 году мы получили премию от Person English (США) “За лидерство в инновациях и технологиях обучения ”».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.