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Альфа-Банк вошел в состав учредителей Ассоциации «ФинТех»

Альфа-Банк вошел в состав учредителей Ассоциации «ФинТех». Основными целями работы Ассоциации станут разработка и внедрение новых технологических решений для обеспечения развития российского финансового рынка, а также создание условий для цифровизации экономики Российской Федерации.

Заместитель Председателя Правления, Главный операционный директор Альфа-Банка, Мария Шевченко: «Банк обладает высоким уровнем экспертизы в области инновационных технологий, а также стремится к повышению удобства и доступности сервисов для наших клиентов. В рамках Ассоциации мы видим возможность цифрового развития финансового сектора страны, адаптации лучших международных практик под наши реалии, а также применения новых технологий, которые требуют партнерства между банками, как например, блокчейн».

Усилия участников Ассоциации будут направлены на изучение и внедрение наиболее перспективных технологий, в том числе технологий распределенных реестров, открытых интерфейсов (открытых API), удаленной идентификации, а также создание единого пространства для платежей физических и юридических лиц и др.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.