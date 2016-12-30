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Страховщики запускают обязательные электронные продажи ОСАГО с 1 января 2017 года

Страховые компании запускают обязательные электронные продажи ОСАГО (е-ОСАГО) с 1 января 2017 года, то есть теперь страховщики должны обеспечить возможность заключения электронных договоров «автогражданки» с каждым обратившимся лицом. С этой даты вступает соответствующая норма закона об ОСАГО.

«Проект направлен на обеспечение доступности полисов на территории всей страны. Нововведение позволит решить проблему очередей из желающих приобрести "автогражданку" в некоторых регионах страны», - отметил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Он напомнил, что некоторые компании в добровольном порядке уже заключали электронные договоры ОСАГО с 1 июля 2015 года, накопили определенный опыт. По данным И.Юргенса, в декабре значительно выросло число страховщиков, которые предлагали эту услугу, соответственно, показатели по числу продаж увеличились. Так, за декабрь 2016 года (по состоянию на 25 декабря) было заключено почти 30 тыс. договоров е-ОСАГО. Для сравнения, в целом в ноябре продажи были на уровне 26 тыс. договоров.

В декабре 2016 года заключали такие договоры 32 компании, общая доля которых на рынке ОСАГО по объему собранной премии составляет более 90%.

В целом с начала 2016 года (январь – 25 декабря) было продано 323 тыс. е-полисов ОСАГО, сообщил президент РСА. В пятерку регионов-лидеров, где в 2016 году заключено больше всего таких договоров, вошли: Краснодарский край (79,5 тыс.), Волгоградская область (30 тыс.), Ростовская область (22,6 тыс. договоров), Ставропольский край (21 тыс. договоров), Адыгея (11,7 тыс.).

РСА со своей стороны провел всю необходимую организационную работу.

Следует отметить, что Банк России будет предъявлять жесткие требования к обеспечению бесперебойности работы сайтов страховых компаний, отметил И.Юргенс. «В связи с этим РСА разработал систему замещения страховой компании при невозможности из-за технических причин заключить электронный договор ОСАГО с конкретным страховщиком. Клиент с его согласия перенаправляется на сайт другого страховщика, который будет предложен случайным выбором по номеру ПТС», - добавил президент РСА.

Процедура покупки е-полиса ОСАГО предполагает регистрацию клиентом на сайте компании личного кабинета, заполнения заявления о заключении договора. После этих процедур будет рассчитан размер страховой премии (стоимость не отличает при покупке полиса в офисе страховой компании), и страхователь сможет оплатить заключение договора на сайте с помощью банковской карты. Проверка данных, указанных в заявлении, осуществляется через автоматизированную информационную систему (АИС) РСА. Полис будет направлен страхователю по электронной почте, его следует распечатать и иметь при себе при управлении транспортным средством.