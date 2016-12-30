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В Иркутской области предпринимателя оштрафовали на 200 тыс. рублей за нелицензионную продажу алкоголя

В Усть-Кутском районе судебные приставы взыскали с владельца кафе 200 тыс. рублей административного штрафа.

В рамках рейда сотрудниками полиции установили, что гражданин продавал населению спиртные напитки без лицензии на торговлю алкоголем.

Судья Арбитражного суда Иркутской области признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).

В рамках исполнительного производства должник предупрежден об административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве).

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением только после обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетном счете общества с ограниченной ответственностью, и их перечисления в бюджет РФ, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

10 бутылок виски и шампанского были переданы судебными приставами представителям Росспиртпрома в Иркутской области для последующего уничтожения.