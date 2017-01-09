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Андрей Березной, директор ПАО «МТС» в Иркутской области: «Недвижимость для инвестиций не рассматриваю – по-моему, это больше не средство для накопления»

Директор ПАО «МТС» в Иркутской области убежден: если у банка удобный мобильный банк, то количество офисов и их расположение не имеют значения. Каким валютам доверяет Андрей Березной, в чем предпочитает хранить сбережения, почему первые заработанные деньги потратил на песни Цоя и «Наутилуса» и за что благодарен кризису?

Про банки. На регулярной основе я пользуюсь услугами трех банков. Основной банк – МТС-Банк. Помимо того, что это банк нашего бренда, он предлагает еще и очень интересные программы, которых на рынке нет. Например, карта Smart-деньги, просто расплачиваясь которой, можно не платить за связь. Моя супруга так не платит за сотовую связь. Кроме того, в МТС-банке хорошие условия по вкладам.

Также я пользуюсь услугами Сбербанка – он интересен как банк с самым большим количеством клиентов, как надежный банк. Очень удобно использовать переводы Сбербанк-Онлайн, часто перевожу деньги с карты на карту просто через мобильный банк. Еще сотрудничаю с Промсвязьбанком – там интересная программа индивидуального обслуживания, что очень удобно: у меня постоянный менеджер, он знает мои потребности, поэтому предлагает не все подряд, а те программы, которые могут быть полезны именно мне.

Когда выбираю банк, обращаю внимание на качество обслуживания и обязательно – на удобство мобильного банка. Если он удобный, то все операции я совершаю онлайн, и расположение офисов и их количество уже не играют роли.

Также для меня важна возможность индивидуального обслуживания и персонального менеджера.

Про валюту. Я доверяю диверсификации (улыбается). Самый правильный совет – не складывать все яйца в одну корзину. Поскольку я зарабатываю и трачу в рублях, то бОльшая часть средств у меня именно в рублях. Остальная часть – в долларах и евро, в основном для путешествий.

Про кредиты. Я считаю, что жить нужно по средствам, поэтому кредиты не беру. Взять небольшой потребительский кредит на какую-то вещь – не мой случай. Глобально ставлю для себя цель вообще не брать кредиты. Однако опыт был – ипотека. Могу сказать, впечатление от этого остались положительные. Я специально сравнивал предложения в разных банках, и в итоге взял жилищный займ под более низкий процент, чем рассчитывал изначально.

Про карты. Кредитных карт у меня нет, и на предложения банков открыть такую отказываюсь. А вот дебетовые карты – да, это необходимость в современном мире, с помощью карт провожу все основные платежи, наличные по минимуму. Со случаями мошенничества я не сталкивался, но так как это очень распространено в наши дни, в качестве превентивной меры я никогда не держу на картах большие суммы.

Про сбережения. Главное, на мой взгляд – не хранить деньги в чем-то одном. Я храню немного в депозитах, немного в ПИФах, немного в валюте.

Недвижимость для инвестиций не рассматриваю – по-моему, это больше не средство для накопления в связи с невысокой ликвидностью, а просто базовая потребность любого человека.

Про отношение банков к клиентам. Банковский рынок очень конкурентный: здесь много игроков, много выгодных предложений. Поэтому у финансовых организаций нет иного выбора, кроме как брать клиента качеством сервиса. Поэтому, на мой взгляд, в последние годы финансовые учреждения значительно повысили качество сервиса. Так сказать, повернулись к клиентам лицом.

Про финансовые принципы. Один из принципов я уже называл – жить надо по средствам и с удовольствием. Деньги – это ресурс, и надо помнить, что он восполним, поэтому цепляться за финансы не стоит.

Если сегодня денег нет, то работай, прикладывай усилия – и они появятся завтра. Но вот пользоваться этим ресурсом надо с умом, эффективно.

Про расходы. Самая любимая статья трат – на отдых и развлечения с семьей. А вот самую большую статью трат не считал, честно скажу. От месяца к месяцу по-разному. Но, наверное, отдых и путешествия.

Про первые деньги. Первые деньги я заработал в школе, в 7 классе – летом нас вывезли в колхоз на несколько недель, чтобы мы пололи морковку. Заработал тогда, кажется, 21 рубль. Потратил на музыкальную кассету, на одной стороне которой были песни Виктора Цоя, а на другой – песни «Наутилуса». И еще часы купил. Но помню, что в первую очередь мне хотелось именно кассету, часы были так, на остатки средств.

Про отдых. Мой отдых можно разделить на две части. Почти каждые выходные езжу на Байкал. Я занимаюсь дайвингом, получается, отдых совмещается с хобби.

Я переехал в Иркутск из Владивостока, и, видимо, до сих пор не привык к магии этого места, как местные жители. Поэтому даже один день на Байкале – это мощная перезагрузка для меня.

Обязательно пару раз в год с семьей выезжаем куда-нибудь – либо на пляжно-активный отдых, либо на экскурсионно-познавательный. Но не могу сказать, что какое-то место полюбилось мне настолько, чтобы я ездил только туда. Стараемся выбирать разные страны. Из того, где были, очень запомнились Испания и Греция.

Про кризис. Телеком-отрасль одной из последних отреагировала на стагнацию в экономике: доллар и евро «подскочили» в цене, а операторы не изменили цены на связь, несмотря на то, что мы закупаем оборудование в валюте. Из-за этого работа телеком-бизнеса обострилась, стало сложнее зарабатывать. Я сейчас говорю в целом об отрасли – изменения внешней среды коснулись всех операторов.

Что касается лично меня, то я за этот кризис стал умнее, гибче, адаптивнее. Собственно, это то, за что надо ценить такие встряски – за возможность расти над собой.