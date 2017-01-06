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Инвесторам: несколько компаний Иркутской области привлекают финансирование

Несмотря на внешнеэкономические "завихрения", в нашем регионе активно развивается малый и средний бизнес. Причем в совершенно разных сферах — от торговли и логистики до IT и 3D-печати.



Мы выбрали несколько компаний, которые намерены расшириться в ближайшем будущем и прямо сейчас находятся на этапе привлечения заемного капитала.

Сельскохозяйственная компания планирует диверсифицировать производство

Для возделывания рапса и зерновых культур в Иркутской области крупная сельскохозяйственная компания привлекает 40 000 000 рублей. Срок займа — 60 месяцев. Ставка — 12%. Вид гарантии – залог.

Подробности проекта и возможность связаться с компанией есть на сайте Ньютон Финанс.

https://newton.finance/project/165

Братской компании требуются инвестиции для приобретения основных средств

Транспортная компания из Братска планирует приобрести дополнительный подвижной состав. Для этого требуется 20 000 000 рублей по ставке 14% годовых. Срок займа — 36 месяцев. Вид гарантии — залог.

Узнать о проекте подробнее и связаться с заемщиком напрямую можно на сайте Ньютон Финанс.

https://newton.finance/project/129

Финансирование для поставщика насосного оборудования

Компании требуются средства на поставку фильтров для насосов по перекачке газа по выигранному тендеру ВЧНГ. Объем финансирования — 4 500 000 рублей, ставка — 24%, срок — 6 месяцев. Вид гарантии — поручительство.

Если вы ищете объекты вложений — обратите внимание на эту заявку. Рассмотреть заявку подробнее и связаться с заемщиком можно на сайте Ньютон Финанс.

https://newton.finance/project/197

Ньютон Финанс — это онлайн-сервис для поиска и привлечения финансирования. Здесь действующий бизнес размещает заявки на финансирование, а инвесторы находят среди них выгодные объекты вложений. Переговоры и сделки проходят напрямую, без посредников и комиссий.

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