Инвесторам: несколько компаний Иркутской области привлекают финансирование

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Инвесторам: несколько компаний Иркутской области привлекают финансирование6 января 2017
Несмотря на внешнеэкономические "завихрения", в нашем регионе активно развивается малый и средний бизнес. Причем в совершенно разных сферах — от торговли и логистики до IT и 3D-печати.
Мы выбрали несколько компаний, которые намерены расшириться в ближайшем будущем и прямо сейчас находятся на этапе привлечения заемного капитала.
Сельскохозяйственная компания планирует диверсифицировать производство
Для возделывания рапса и зерновых культур в Иркутской области крупная сельскохозяйственная компания привлекает 40 000 000 рублей. Срок займа — 60 месяцев. Ставка — 12%. Вид гарантии – залог.
Подробности проекта и возможность связаться с компанией есть на сайте Ньютон Финанс.
https://newton.finance/project/165
Братской компании требуются инвестиции для приобретения основных средств
Транспортная компания из Братска планирует приобрести дополнительный подвижной состав. Для этого требуется 20 000 000 рублей по ставке 14% годовых. Срок займа — 36 месяцев. Вид гарантии — залог.
Узнать о проекте подробнее и связаться с заемщиком напрямую можно на сайте Ньютон Финанс.
https://newton.finance/project/129
Финансирование для поставщика насосного оборудования
Компании требуются средства на поставку фильтров для насосов по перекачке газа по выигранному тендеру ВЧНГ. Объем финансирования — 4 500 000 рублей, ставка — 24%, срок — 6 месяцев. Вид гарантии — поручительство.
Если вы ищете объекты вложений — обратите внимание на эту заявку. Рассмотреть заявку подробнее и связаться с заемщиком можно на сайте Ньютон Финанс.
https://newton.finance/project/197