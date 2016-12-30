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Диляра Окладникова, Гарантийный фонд: В 2016 году удалось переломить отраслевую структуру представления средств с торговли на производство

Об итогах деятельности некоммерческой организации поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд» рассказали на пресс-конференции заместитель Председателя Правительства - министр экономического развития Иркутской области Антон Логашов, директор Гарантийного фонда Диляра Окладникова, начальник управления развития предпринимательства регионального минэкономразвития Регина Ходоева.

За семь лет Гарантийный фонд поручился за 585 предпринимателей на общую сумму 2 млрд 530 млн рублей. Воспользовавшись поручительством, они смогли привлечь в свой бизнес финансовые ресурсы в объеме 5 млрд 728 млн рублей.

- Если привести наглядный пример, то на каждый рубль субсидий в малый и средний бизнес привлечено восемь рублей кредитных средств. Одна из наших задач - не только расширить доступ предпринимателей к кредитным ресурсам, но и привлекать к сотрудничеству коммерческие банки: за все годы работы фондом заключены соглашения с 28-ю банками-партнерами, - сказал Антон Логашов.

По итогам 2016-го года 80 предприятий Иркутской области получили поддержку Фонда и привлекли кредитные средства в развитие бизнеса на 1 млрд 365 млн. руб. По сравнению с прошлым годом по инициативе министерства экономического развития области в рамках антикризисных мер фондом был снижен объем комиссии за предоставленное поручительство с 2,75%, до 0,5 %. Такая единоразовая комиссия взимается при выдаче поручительства на развитие приоритетных отраслей экономики: малый бизнес моногородов, строительство, перерабатывающая промышленность.

В 2015 году в рамках поддержки приоритетных направлений деятельности предпринимателей долю торговли удалось снизить до 52%. В текущем году она составила всего 25%. Объем предприятий обрабатывающего производства достигает 14,5%, строительства - 15%, транспорта и связи - 5%.

- В 2016 году удалось переломить отраслевую структуру с торговли на производство. Если мы посмотрим статистику по Иркутской области, то 62% предприятий малого бизнеса - это сфера торговли. А 75% кредитных средств было направлено на отраслевые предприятия. Несмотря на то, что у Фонда нет филиалов, его поручительство может получить предприниматель даже самой отдаленной территории Иркутской области. За время работы представители Фонда посетили почти все муниципальные образования Иркутской области, - отметила Диляра Окладникова.

- В Иркутской области организации, оказывающие государственную поддержку бизнесу, являются партнерами, а не конкурентами. Например, созданный региональный Фонд микрокредитования – это еще один инструмент финансовой поддержки для предпринимателей, которые могут получить займ до 3 млн рублей. В Гарантийном фонде напрямую деньги предпринимателю не выдаются, но он получает залоговое обеспечение, - сообщила Регина Ходоева.

Помимо всей системы государственной поддержки, которая развита в регионе (министерство экономического развития, Корпорации развития Иркутской области, Фонд «Центр поддержки предпринимателей», Гарантийный фонд, Фонд микрокредитования и другие) предпринимателям Иркутской области может оказывать поддержку на федеральном уровне Корпорация малого и среднего предпринимательства.

В 2016 году Корпорация МСП заключила соглашение с Иркутской областью. При объемах поручительства больше 42 млн руб. финансовую и гарантийную поддержку предоставляет Корпорация МСП: в регионе такую поддержку оказали компаниям Сарма, Фармасинтез и другим, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.