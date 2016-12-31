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Подледный дайвинг, белые львы, выставка кошек… чем заняться иркутянам на зимних каникулах?

Вот уже чувствуется дыхание Нового года – буквально через сутки 2017-й вступит в свои права. Портал SIA.RU желает вам чудесно его встретить! А что вы собираетесь делать после первого января? Лежать перед телевизором и доедать салаты? Нет! Хватайте всю семью и вперёд – наслаждаться активным отдыхом! Мы приготовили для вас новую подборку идей для активного отдыха. Успевайте сделать то, что не успели из нашего прошлогоднего списка и добавляйте к нему новые пункты:

ЗаМУРчательная выставка

8 января в Сибэкспоцентре пройдет новогодняя выставка кошек всех пород «Зимурр». В ней примут участие кошки владельцев из Иркутска, Братска, Улан-Удэ, Владивостока и других городов России.

Иркутяне смогут посмотреть на кошек гигантов – мейн-кунов, восточных кошек, бобтейлов, вислоухих, сфинксов, рексов и других. Организаторы обещают присутствие на выставке кошек редких в Иркутске пород.

В конце дня дети вместе с родителями смогут проголосовать за самого понравившегося кота. Ему будет присвоено звание «Мистер Кисс».

Дата: 8 января с 11:00 до 18:00

Адрес: «Сибэкспоцентре» (Иркутск, ул. Байкальская, 253а, второй павильон)

Стоимость билетов:— 200 рублей (взрослый), 100 рублей (для студентов и пенсионеров), 50 рублей (детский)

Как в сказке!

Ледяной городок «Хрустальная сказка» находится в микрорайоне Солнечный, около ледокола «Ангара».

В хрустальном городке, помимо множества виражных горок разной длины и сложности вы также сможете посетить контактный зоопарк, кукольный театр, лабиринт страха и ледяной терем Деда Мороза. Организаторы предлагают с головой окунуться в детство, прыгнув с трамплина на аэроподушку четыре метра высотой, покатавшись в собачьей упряжке и многое, многое другое.

Время работы: с 11:00 до 22:00

Адрес: микрорайон Солнечный, у ледокола "Ангара"

Стоимость билета: 400 рублей

Не «Солей», но «Париж»

Почему бы не окунуться в цирковую атмосферу Парижа начала 20 века? Российский режиссёр Ян Польди представляет новую программу – «Cirque du Paris».

Зрители последуют за новогодней мечтой девушки, воображающей себя знаменитой актрисой и выступающей на арене цирка. Преодолевая на пути различные трудности, она идёт к цели, не обращая внимания на упрёки. Чем закончатся её приключения, и сможет ли она воплотить мечту в реальность, вы увидите сами.

Гвоздь программы — четверо белых львов. И это далеко не всё, что ждёт зрителя.

Перфоманс-шоу «Цирк де Париж» — это уникальный микс, объединяющий новейшие технологии, атмосферу 20 века и современную музыку, хореографию и костюмы эпохи царской России и Парижа того времени, театр и цирк.

Время работы: с 24.12 2016 по 15.01.2017

Алрес: ул. Пролетарская, 13

Стоимость билетов: от 500 до 1500 рублей, детям до четырёх лет вход бесплатный

Иркутский «Парк Горького»

Если вы так и не доехали до московского парка Горького, то теперь в этом нет необходимости – аналогичный ледовый парк появился в Иркутске!

На острове Конный воздвигли ледяные скульптуры, сделали ограждения и провели освещение.

Причем покататься можно не только на коньках, но и на лыжах, тюбах, и даже на горных велосипедах! 130-метровая горка для тюбов и пятикилометровая лыжня уже ждут «экстремалов». А для самых маленьких предусмотрен детский каток рядом с «Сиднейской оперой»

Взять оборудование в аренду можно будет с 10 января.

В парке можно согреться в теплой раздевалке или кафе, посмотреть на очаровательных зверушек, живущих под открытым небом в контактном зоопарке. В течение всех каникул в парке предусмотрены развлекательные программы, тематические вечера

Время работы: с 10:00 до 22:00, вход свободный

Байкальские водолазы

Подледный дайвинг на Байкале – развлечение для самых отважных. Представьте себе многометровые тоннели из сияющего льда, прозрачные ледовые пещеры, сверкающие на солнце трещины. Особенные ощущения можно получить, плавая в тоннелях, образованных гигантскими глыбинами — ледяными торосами, прозрачных ледовых пещерах. Отдельные подводные галереи среди льда Байкала достигают длины до 30-40 метров. Февраль-март — лучшее время для ледового дайв-сафари. Толщина льда достигает 50-100 см. Излюбленные места для погружений — дайв-сайты Большого Голоустного и острова Ольхон в районе мыса Хобой и поселка Хужир.

Зимний дайвинг на Байкале особенный, он отличается от айс-дайвинга в других местах нашей планеты. Всё дело в уникальной чистой воде Байкала, которая превращается в кристально прозрачный лед. Дайверы могут видеть друг друга даже сквозь большую глубину. В солнечный день дайвер будет разглядывать снизу людей и машины с глубины до 30 метров, а люди на поверхности смогут наблюдать за перемещением дайверов по дну.

Стоимость: от 2500 рублей (включает аренду снаряжения, подготовку майны, услуги страхующего дайв-инструктора)

Куда обратиться: «Три измерения Байкал», «Аква Эко», «БайкалТек»