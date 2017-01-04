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Ангарчанка стала жертвой мошенников

В Ангарске полицейские разбираются в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стала местная жительница.

В отдел полиции накануне обратилась 56-летняя женщина. Она сообщила, что ей на сотовый телефон пришло смс-сообщение о списании 14 тысяч рублей с ее счета. Перепуганная гражданка перезвонила на указанный номер и по инструкции собеседника, прошла к банкомату и выполнила ряд операции, в результате чего с банковской карты были списаны денежные средства в размере 34 000 рублей.

Следствием установлено, что номер телефона злоумышленников зарегистрирован у мобильного оператора Челябинской области. По признакам преступления возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.