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Примсоцбанк приглашает на бесплатное обучение в "Банковской школе"

Вы хотите работать в банке и ищете интересное для себя предложение?

Вы выпускник в поиске своего первого места работы?

Или за плечами есть небанковский опыт, при этом Вы готовы начинать с самого начала?

Тогда поздравляем! Вы нашли то, что искали!

Примсоцбанк открывает набор в «Банковскую школу», где за 2-3 месяца можно пройти бесплатный курс обучения по программе «Специалист по обслуживанию клиентов».

В нашей школе своим опытом делятся лучшие сотрудники Банка, а сама программа включает только самые необходимые и интересные блоки: основы банковского дела, стандарты обслуживания клиентов и навыки продаж банковских продуктов. Старт обучения запланирован на февраль 2017 года.

Мы учим лишь тому, что реально проверено и работает!

При поступлении в банковскую школу необходимо иметь документ о высшем или среднем образовании, желание повысить уровень профессиональных навыков и работать в стабильной крупной компании в дружном коллективе. Никаких вступительных испытаний и материальных затрат от слушателей курсов не требуется. Более того, всем учащимся при успешном прохождении обучения выплачивается ежемесячная стипендия.

Всем выпускникам после успешной аттестации по итогам обучения гарантировано трудоустройство в одном из крупнейших региональных банках – ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Мы всегда выступаем как большая семья, сообщество профессионалов и единомышленников, сплоченных общими целями, идеями, корпоративными ценностями и нравственными принципами. Мы уверены, что такие ценности и предлагаемые Банком ресурсы помогают достичь сложные и интересные цели.

Получить более подробную информацию и записаться для участия в программе обучения можно по телефону: (423) 242-42-42 доб. (2076) или по электронной почте: arapko_as@pskb.com.