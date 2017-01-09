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Жительницу Иркутской области оштрафовали за продажу арестованного судом имущества

Жительница г. Ангарска Иркутской области долгое время не возвращала задолженность одному из банков в размере около 1,4 млн рублей.

В связи с этим суд вынес постановлление о наложении ареста на залоговое имущество - машину для точечной контактной сварки, станок рубочный, агломерат и другое имущество на общую сумму 530 тыс. рублей.

Должницу назначили ответственным хранителем, ей разъяснили правовые последствия незаконного распоряжения арестованным имуществом.

Однако гражданка Б. его реализовала,потратив вырученные 110 тыс. рублей по своему усмотрению.

В результате, в отношении должника дознавателем Ангарского РОСП возбуждено уголовное дело по ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации), сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Судом назначено наказание подсудимой в виде штрафа в размере 6,5 тыс. рублей. Привлечение к уголовной ответственности не освобождает от исполнения обязательств по погашению задолженности перед банком.