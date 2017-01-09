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МУП «Бирюсинское ТВК» присвоило 22 млн рублей из регионального бюджета

Тайшетская межрайонная прокуратура совместно с сотрудниками УФСБ Российской Федерации по Иркутской области в г. Тайшете проверила бюджетного законодательства в МУП «Бирюсинское ТВК».

Установлено, что с июля 2006 года по май 2014 года МУП «Бирюсинское ТВК», учредителем которого являлось муниципальное учреждение «Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района», оказывало услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению населению г. Бирюсинска Иркутской области.

Постановлением мэра Тайшетского района 27 мая 2014 года принято решение о ликвидации МУП «Бирюсинское ТВК». Впоследствии администрации Тайшетского района и Бирюсинска передали в пользование ООО «ТрансТехРесурс» имущество, необходимое для осуществления уставной деятельности МУП «Бирюсинское ТВК».

Должностные лица МУП «Бирюсинское ТВК» сокрыли от министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области вышеуказанные факты, в результате чего в сентябре-ноябре 2014 года МУП «Бирюсинское ТВК» были незаконно получены из бюджета Иркутской области денежные средства в общей сумме более 22 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Ход расследования находится на контроле Тайшетского межрайонного прокурора.