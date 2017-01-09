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В Иркутской области в исправительной колонии выявлены многочисленнные нарушения

Фото: 38.fsin.su

Прокурор региона И.А. Мельников при проверке в ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Иркутской области выявил многочисленнные нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства.

Так, режим отбывания наказания не соблюдается, обысковые мероприятия проводятся не качественно и не всегда эффективно, меры по перекрытию каналов проникновения к осужденным запрещенных предметов не принимаются, в результате чего осужденные продолжительное время беспрепятственно пользуются мобильными телефонами и другими запрещёнными предметами.

Выявлены нарушения требований ст. ст. 144-145 УПК РФ при регистрации сообщений о происшествии: в учреждении не всегда производится регистрация получения осужденными травм, требующих обязательной проверки и принятия процессуального решения.

Кроме того, в колонии не соблюдаются установленные санитарно-гигиенические и противоэпидемические нормы и требования противопожарной безопасности.

Кроме того, в исправительной колонии не соблюдаются требования УИК РФ о доведении осужденным информации об их правах и обязанностях, порядке и условиях отбывания наказания, а также проведения с ними воспитательной работы.

Значительная часть осужденных не обеспечены работой, в том числе 207 осужденных, имеющих исковые обязательства, что не позволяет возмещать затраты на их содержание в колонии, причинённый преступлениями ущерб потерпевшим, выплачивать алименты, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

По выявленным нарушениям закона начальнику ГУФСИН России по Иркутской области внесено представление.