Более 140 тыс. рублей долга по пенсии вернули двум жителям Иркутской области

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Более 140 тыс. рублей долга по пенсии вернули двум жителям Иркутской области9 января 2017
Прокуратура Чунского района выявила нарушения бюджетного и пенсионного законодательства МКУ «Администрация Веселовского муниципального образования», повлекшие нарушения прав граждан на получение пенсионной выплаты.
Установлено, что двое пенсионеров, ранее работавших в администрации Веселовского муниципального образования, по выходу на пенсию приобрели право на получение пенсии, начисляемой лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выплачиваемой из средств местного бюджета.
Однако с апреля по октябрь 2016 года у органа местного самоуправления перед ними накопилось более 140 тыс. рублей задолженности по выплате пенсии.
Необходимые средства бюджета изысканы, задолженность перед гражданами администрацией поселения погашена в полном объеме, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.