Новости

Более 140 тыс. рублей долга по пенсии вернули двум жителям Иркутской области

Фото: novosti-24.com

Прокуратура Чунского района выявила нарушения бюджетного и пенсионного законодательства МКУ «Администрация Веселовского муниципального образования», повлекшие нарушения прав граждан на получение пенсионной выплаты.

Установлено, что двое пенсионеров, ранее работавших в администрации Веселовского муниципального образования, по выходу на пенсию приобрели право на получение пенсии, начисляемой лицам, замещавшим должности муниципальной службы, выплачиваемой из средств местного бюджета.

Однако с апреля по октябрь 2016 года у органа местного самоуправления перед ними накопилось более 140 тыс. рублей задолженности по выплате пенсии.

Необходимые средства бюджета изысканы, задолженность перед гражданами администрацией поселения погашена в полном объеме, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.