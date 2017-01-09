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Иркутская школа № 9 откроется 10 января

Фото: admirk.ru

Иркутская средняя общеобразовательная школа № 9 после ремонта начнет работать 10 января. Готовность учебного заведения накануне проверил мэр города Дмитрий Бердников.

С октября по декабрь 2016 года в здании были выполнены все необходимые работы по ремонту правой части центрального блока здания - каркас усилили стальными канатами, провели укрепление и усиление фундамента, восстановили поврежденную отделку.

По словам мэра, работа по включению школы №9 в программу капитального ремонта продолжится.

В 2017 году будет завершена разработка проектно-сметной документации, сообщают в пресс-службе Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Напомним, в сентябре 2016 года было выявлено проседание фундамента здания в одном из блоков, в связи с чемДмитрий Бердников постановил провести внеплановый ремонт. С 22 сентября 175 учеников начальных классов учились в филиале школы № 9. 560 школьников с 5 по 11 класс посещали школы №№ 21, 65, 72.