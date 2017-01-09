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Жители Якутии могут самостоятельно выбрать дизайн карты Сбербанка

Клиенты Якутского отделения Сбербанка могут самостоятельно выбрать рисунок, фотографию или любое другое изображение для своей банковской карты. Сбербанк продолжает эмиссию дебетовых карт с индивидуальным дизайном. Выбрать изображение можно из вариантов, предложенных на сайте банка, либо использовать изображение из личной фотогалереи, а также из популярной социальной сети.

Карты, заказанные по индивидуальному дизайну, позволяют осуществлять полный спектр операций, стандартных для всех классических дебетовых карт. Их держателям доступны такие популярные и востребованные сервисы как «Мобильный банк», интернет-банк «Сбербанк Онлайн», «Автоплатеж», через которые можно осуществлять платежи, переводы, оплату мобильной связи, кредитов.

С подробной информацией о картах с индивидуальным дизайном можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.