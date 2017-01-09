Жители Якутии могут самостоятельно выбрать дизайн карты Сбербанка

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Жители Якутии могут самостоятельно выбрать дизайн карты Сбербанка9 января 2017
Клиенты Якутского отделения Сбербанка могут самостоятельно выбрать рисунок, фотографию или любое другое изображение для своей банковской карты. Сбербанк продолжает эмиссию дебетовых карт с индивидуальным дизайном. Выбрать изображение можно из вариантов, предложенных на сайте банка, либо использовать изображение из личной фотогалереи, а также из популярной социальной сети.
Карты, заказанные по индивидуальному дизайну, позволяют осуществлять полный спектр операций, стандартных для всех классических дебетовых карт. Их держателям доступны такие популярные и востребованные сервисы как «Мобильный банк», интернет-банк «Сбербанк Онлайн», «Автоплатеж», через которые можно осуществлять платежи, переводы, оплату мобильной связи, кредитов.
С подробной информацией о картах с индивидуальным дизайном можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.