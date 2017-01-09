Сбербанк в 2017 году продолжит развитие интернет-эквайринга на территории Приангарья

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Сбербанк в 2017 году продолжит развитие интернет-эквайринга на территории Приангарья9 января 2017
Сбербанк активно развивает услугу «Интернет-эквайринг» на территории Иркутской области. По итогам 2016 года к этому сервису присоединились более 130 компаний, в том числе медицинские учреждения, крупные сети автоцентров, магазины, реализующие товары повседневного спроса, интернет-магазины. Еще не менее 150 предприятий банк планирует подключить к услуге в течение 2017 года.
- Онлайн-магазины, интернет-сервис являются одним из наиболее перспективных и быстроразвивающихся направлений бизнеса, ведь многие товары и услуги таким образом можно приобрести с большим комфортом и зачастую дешевле, чем в обычных торговых и сервисных точках, - комментирует начальник отдела торгового эквайринга Иркутского отделения Сбербанка Сергей Алтынников. – Для заинтересованных организаций мы предлагаем простотой способ подключения услуги, индивидуальную систему тарифов, оперативную и детализированную отчетность, а также поддержку и проведение платежей через крупнейший процессинговый центр в режиме 24 часа 7 дней в неделю.
Оформить заявку на подключение услуги «Интернет-эквайринг» можно на сайте Сбербанка в разделе «Корпоративным клиентам».
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.