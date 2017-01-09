Новости

Сбербанк в 2017 году продолжит развитие интернет-эквайринга на территории Приангарья

Сбербанк активно развивает услугу «Интернет-эквайринг» на территории Иркутской области. По итогам 2016 года к этому сервису присоединились более 130 компаний, в том числе медицинские учреждения, крупные сети автоцентров, магазины, реализующие товары повседневного спроса, интернет-магазины. Еще не менее 150 предприятий банк планирует подключить к услуге в течение 2017 года.

- Онлайн-магазины, интернет-сервис являются одним из наиболее перспективных и быстроразвивающихся направлений бизнеса, ведь многие товары и услуги таким образом можно приобрести с большим комфортом и зачастую дешевле, чем в обычных торговых и сервисных точках, - комментирует начальник отдела торгового эквайринга Иркутского отделения Сбербанка Сергей Алтынников. – Для заинтересованных организаций мы предлагаем простотой способ подключения услуги, индивидуальную систему тарифов, оперативную и детализированную отчетность, а также поддержку и проведение платежей через крупнейший процессинговый центр в режиме 24 часа 7 дней в неделю.

Оформить заявку на подключение услуги «Интернет-эквайринг» можно на сайте Сбербанка в разделе «Корпоративным клиентам».

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.