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Иркутянка потеряла 3 тысячи рублей при попытке отключить мобильный банк

Фото: noticiaslogisticaytransporte.com

Иркутянка стала жертвой аферистов, пытаясь отключить мобильный банк. Накануне днём в дежурную часть отдела полиции № 3 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение от 23-летней девушки.

Иркутянка сообщила, что на одном из банковских интернет-ресурсов она задала вопрос о том, как отключить услугу мобильного банка на телефоне.

Спустя некоторое время ей ответил молодой человек, представившийся сотрудником банка. Проследовав инструкциям мошенника, девушка продиктовала ему конфиденциальные данные карты, с которой вскоре было списано более 3 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.