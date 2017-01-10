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Три проблемы российской экономики: бедность, «тень» и неопределенность

Министр экономического развития Максим Орешкин в своем первом публичном интервью на посту главы ведомства озвучил основные проблемы, которые, по его мнению, создают помехи экономическому росту в стране.

Фото: zampolit.com

Бедность

Одним из основных факторов, замедляющих рост экономики России, по мнению министра экономического развития Максима Орешкина, является бедность населения.

Министр уверен, что для страны борьба с бедностью сейчас важнее решения проблемы неравенства, «которая довлеет над экономическим ростом развитых стран».

«Бедность является серьезным ограничением. Это не только социальная проблема, но в том числе и серьезная угроза для экономического роста, учитывая, что значительная доля малообеспеченных сегодня у нас это семьи с детьми», — цитирует Орешкина РБК.

"Теневой" бизнес

Особо глава Минэкономразвития выделил проблему большого количества теневой экономики в России. По его мнению, эта часть общей экономики очень сильно искажает показатели экономического роста.

«Сейчас экономика плавно движется в сторону обеления и этот процесс необходимо стимулировать, поскольку он напрямую ведет к ускорению темпов роста экономики», — заявил министр.

Неопределенность

Ключевым риском для экономики Максим Орешкин считает экономическую неопределенность. Именно она, по мнению министра, является причиной, по которой отдельные компании откладывают инвестиции и не увеличивают объемов производства.

В ноябре согласно данным Росстата реальные располагаемые доходы россиян сократились в годовом исчислении на 5,6%. В последний раз этот показатель рос в октябре 2014 года.

Также в числе ограничений, которые препятствуют росту российской экономики, Орешкин выделил проблемы, связанные с инвестиционной активностью, инновациями, международным сотрудничеством и экспортом, а также высокий уровень трансакционных издержек в экономике.