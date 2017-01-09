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Ставки по ипотеке продолжают снижаться

С 9 января 2017 года «ДельтаКредит» снижает ставки по всем ипотечным кредитам. Для клиентов, подтверждающих доход справкой по форме 2-НДФЛ, базовые процентные ставки снижаются на 0,75%, при остальных формах подтверждения дохода – на 0,25%.

Теперь минимальный размер процентной ставки по ипотечным кредитам в банке составит 10,75% годовых (с учетом использования программы «Назначь свою ставку. Ультра», первоначальным взносом от 50% и подтверждением дохода по 2-НДФЛ).

Как напомнила заместитель председателя правления «ДельтаКредит» Ирина Асланова, в конце 2016 года банк проводил «Зимнюю акцию» - ставки по всем программам ипотечного кредитования были снижены на 0,25%. «Эта акция завершилась, но мы проанализировали рынок и приняли решение начать год с еще одного улучшения условий. Уверена, это будет хорошей новостью для клиентов, которые планируют покупку жилья», - прокомментировала Ирина Асланова.