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Предприниматели адаптировались к кризису

За 2016 год финансовое положение предприятий, по оценкам их руководителей, хуже не стало: плохим его считают только 16%, ухудшение показателей отмечают все реже, в то время как уверенность в завтрашнем дне постепенно нарастает. Об этом свидетельствуют результаты опроса предпринимателей, опубликованные Аналитическим центром НАФИ.

По данным последнего исследования, предприниматели в основном оценивают текущее финансовое положение своего бизнеса как среднее (40%) и хорошее (42%), что соответствует началу 2016 года (в феврале средние и хорошие оценки давали по 40%). Доля отрицательных оценок в последнем квартале 2016 года также не превышает число, отмеченное в начале года (16% в октябре и 17% в феврале 2016 года).

Негативные оценки в октябре 2016 года давали в основном микро-организации (25% против 14-15% среди остальных компаний).

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Как бы Вы оценили текущее финансовое положение вашей компании?», % опрошенных:

Снижается количество предприятий с ухудшившимся финансовым положением. Так, если в марте 2016 года об ухудшении сообщали 65% руководителей, то в октябре – 51%. На отсутствие изменений в финансовом благополучии компаний указывают 26% топ-менеджеров, и в течение года эта доля практически не изменилась. Каждый пятый предприниматель рассказал о положительной динамике изменениях в 2016 году: с февраля доля таких компаний выросла с 13% до 20%.

Об ухудшении финансовых показателей в октябре 2016 года чаще говорили руководители средних компаний (56%), чем крупных (39%). Крупный бизнес более стабилен: 33% руководителей отметили отсутствие изменений.

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Как изменилось финансовое положение вашей компании за последний год?», % опрошенных:

Уверенность в завтрашнем дне сегодня чувствуют 59% руководителей компаний (в начале года их было 56%). Чаще в четвертом квартале 2016 года позитивные прогнозы звучали от топ-менеджеры средних и крупных компаний (63% против 53% среди микро-организаций). Не ощущают такой уверенности 37% опрошенных (48% среди микро-предприятий).

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Если говорить о вашем бизнесе, чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне?», % опрошенных:

Причиной, препятствующей развитию бизнеса, большинство респондентов считают снижение покупательской способности клиентов (25%). Нередко опрошенные говорили о санкциях и экономическом кризисе (18%), отсутствии поддержки от государства и высоких налогах (15%). Отсутствие финансирования и сложность в получении кредитов мешают 7% предпринимателей, такая же часть жалуется на увеличение конкуренции.

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Назовите, пожалуйста, основную проблему вашего бизнеса, препятствующую активному развитию деятельности вашего предприятия?*», % опрошенных:

Сложившуюся картину комментирует Ольга Стасевич, руководитель направления корпоративных исследований Аналитического центра НАФИ: «Предприниматели адаптировались к экономической ситуации, но число позитивно настроенных все еще ниже, чем до кризиса. К примеру, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 9% возросло количество утверждающих, что положение их компаний ухудшилось, в основном за чет тех, кто ранее отмечал, что изменений нет.

Любопытно, что по результатам других исследований НАФИ, предприниматели воспринимают текущие сложности как маркеры «зон роста» собственных компетенций и чаще говорят о необходимости «прокачки» знаний по стратегическому развитию, эффективному финансовому планированию, а также маркетингу и PR».