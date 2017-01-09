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ПФР опубликовал сроки доставки январской единовременной выплаты в 5 000 рублей

Пенсионный фонд напоминает, что единовременная выплата будет произведена пенсионерам с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они пенсию через Почту России или другую доставочную организацию.

Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь тем пенсионерам, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода.

Пенсионерам, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, выплата 5 000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года так же с доставкой на дом.

Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки доставки единовременной выплаты – с 13 по 28 января 2017 года.

Все необходимые средства на единовременную выплату – 221,7 млрд рублей – заложены в бюджете ПФР на 2017 год.

Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется. Выплата полагается гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года. Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.