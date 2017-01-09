Новости

ПФР опубликовал сроки доставки январской единовременной выплаты в 5 000 рублей

9 января 2017

Пенсионный фонд напоминает, что единовременная выплата будет произведена пенсионерам с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают они пенсию через Почту России или другую доставочную организацию.

Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь тем пенсионерам, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода.

Пенсионерам, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, выплата 5 000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года так же с доставкой на дом.

Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки доставки единовременной выплаты – с 13 по 28 января 2017 года.

Все необходимые средства на единовременную выплату – 221,7 млрд рублей – заложены в бюджете ПФР на 2017 год.

Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется. Выплата полагается гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсии по состоянию на 31 декабря 2016 года. Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.


/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


09
января
2017
 ФТС России наступает на зарубежных онлайн-ритейлеров
Официальные российские ведомства крайне заинтересованы в стимулировании притока финансов в казну – налоговыми ли методами, относительно естественными, или жестким принуждением совершать покупки внутри страны или платить повышенные пошлины.
 
09
января
2017
 В Иркутском районе закрыли интернет-магазин, который незаконно продавал брендовые вещи
В Иркутском районе закрыли интернет-магазин, в котором продавалась одежда известных торговых марок по заниженным ценам. Как 9 января 2017 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, на...
 
09
января
2017
 Министерство экономики ждет роста ВВП России на 2% во втором полугодии
Обновленное Минэкономразвития, которое теперь называется Министерством экономики, порадовало россиян оптимистичным прогнозом. Назначенный в 2016 году министр экономики Максим Орешкин в интервью...
 
09
января
2017
 До -35 градусов опустится температура в Иркутской области
До -35 градусов опустится температура в Иркутской области. Как сообщает УГМС по региону, 10 января ожидается переменная облачность, местами слабый снег, утром в отдельных районах туман, ветер...
 
09
января
2017
 В Иркутске создана специализированная спортивная школа по хоккею с мячом
В Иркутске открылась Областная специализированная спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана» на стадионе «Труд». Сегодня новую детскую спортшколу посетил Губернатор...
 
09
января
2017
 В Иркутской области полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрофинансовой компании
Сыщики получили достоверные сведения о том, что сразу после совершённого нападения он покинул областной центр и скрылся на территории города Братска. 
 
09
января
2017
 В Черемхово возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам завода
По версии следствия, с августа 2016 года руководство Черемховского машиностроительного завода не выплачивает 180-ти работникам заработную плату. На сегодняшний день задолженность составляет около 5 млн. рублей.  
 
09
января
2017
 В Тайшете ликвидирован незаконный игровой клуб
4 января в г. Тайшете сотрудниками полиции и следователями СКР  пресечена деятельность игрового клуба, расположенного по адресу: ул. Андреева, 1/1. В ходе обыска было изъято: 8 мониторов, 8...
 
09
января
2017
 С 1 января получить ИНН можно в любом налоговом органе независимо от места регистрации
 
09
января
2017
 Январские каникулы в Иркутской области прошли без серьезных инцидентов в сфере ЖКХ
Январские каникулы в Иркутской области прошли без серьезных инцидентов в сфере ЖКХ. Об этом сообщил сегодня заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов. Зампред...
 
09
января
2017
 Железнодорожные перевозки грузов в РФ выросли за 2016 год на 0,6%
Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в 2016 году, по оперативным данным, составила 1 млрд 222,3 млн тонн, что на 0,6% больше, чем за предыдущий год. Железными дорогами...
 
09
января
2017
 Ставки по ипотеке продолжают снижаться
С 9 января 2017 года «ДельтаКредит» снижает ставки по всем ипотечным кредитам. Для клиентов, подтверждающих доход справкой по форме 2-НДФЛ, базовые процентные ставки снижаются на 0,75%,...
 
09
января
2017
 Иркутский Дом печати планируют приватизировать
Росимущество опубликовало распоряжение об условиях приватизации 100% акций иркутского Дома печати. Речь идет о пакете в 335 220 акций. Их планируется продать единым лотом на электронном аукционе с...
 
09
января
2017
 «Роснефть» и «Саянскхимпласт» подписали соглашение о поставках этилена
«Роснефть» и «Саянскхимпласт» смогли договориться о мировой в рамках судебного спора о поставках этилена на завод, об этом сообщает «Коммерсантъ». Известно, что «Саянскхимпласт» согласился на формулу цены нефтекомпании.
 
09
января
2017
 Почему нет?
Кандидатом от КПРФ на предстоящих в 2018 году президентских выборах может стать губернатор Иркутской области Сергей Левченко
 
09
января
2017
 Министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области назначен Артур Сулейменов
Министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области назначен Артур Сулейменов. Соответствующий указ 30 декабря 2016 года подписал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
 
09
января
2017
 Сбербанк в 2017 году продолжит развитие интернет-эквайринга на территории Приангарья
Сбербанк активно развивает услугу «Интернет-эквайринг» на территории Иркутской области. По итогам 2016 года к этому сервису присоединились более 130 компаний, в том числе медицинские...
 
09
января
2017
 Иркутянка потеряла 3 тысячи рублей при попытке отключить мобильный банк
На одном из тематических банковских интернет-ресурсов иркутянка задала вопрос - как отключить услугу так называемого «мобильного банка».
 
09
января
2017
 Оттепель в экономике началась в декабре
Первые итоги 2016 года Минэкономики и ЦБ в стандартном режиме подводили в последние рабочие дни декабря, а Росстат -- в первых числах января. Росстат символически зафиксировал меньшую, чем ожидалось,...
 
09
января
2017
 Директором Райффайзенбанка в Иркутске назначена Татьяна Полевач
Директором сети операционных офисов Райффайзенбанка в Иркутской области стала Татьяна Полевач. «Иркутская область – один из приоритетных регионов для Райффайзенбанка. Мы видим здесь...
 
09
января
2017
 Жители Якутии могут самостоятельно выбрать дизайн карты Сбербанка
Клиенты Якутского отделения Сбербанка могут самостоятельно выбрать рисунок, фотографию или любое другое изображение для своей банковской карты. Сбербанк продолжает эмиссию дебетовых карт с...
 
09
января
2017
 Китайскому юаню не до демпинга
Объем международных валютных резервов Китая в декабре сократился до рекордно низкого за шесть лет уровня -- $3,011 трлн, падение продолжается шестой месяц подряд (в декабре -- на $41 млрд, в ноябре -- на $70 млрд, в октябре -- на $46 млрд), свидетельствуют опубликованные 7 января данные. Основная причина сокращения -- меры по стабилизации юаня, не скрывают в государственном валютном управлении КНР.
 
09
января
2017
 Иркутская школа № 9 откроется 10 января
Иркутская средняя общеобразовательная школа № 9 после ремонта начнет работать 10 января. Готовность учебного заведения накануне проверил мэр города Дмитрий Бердников.
 
09
января
2017
 Более 140 тыс. рублей долга по пенсии вернули двум жителям Иркутской области
Прокуратура Чунского района выявила нарушения бюджетного и пенсионного законодательства МКУ «Администрация Веселовского муниципального образования», повлекшие нарушения прав граждан на получение пенсионной выплаты.
 
09
января
2017
 В Иркутской области в исправительной колонии выявлены многочисленнные нарушения
Прокурор региона И.А. Мельников при проверке в ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Иркутской области выявил многочисленнные нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства.
 
09
января
2017
 После новогодних каникул авиакомпании массово отменили рейсы
Завершение новогодних каникул ознаменовалось новой массовой отменой рейсов, следующих в аэропорты Москвы. Вчера было отменено более 30 рейсов, еще порядка 80 задержано. Если в Домодедово и Шереметьево утверждают, что погода ни при чем, "Аэрофлот" ссылается на аномальные морозы и заботу о благополучии персонала.
 
09
января
2017
 Таможня потребовала паспорта шопоголиков. Иностранные онлайн-ритейлеры на каникулах столкнулись со сложностями при доставке посылок в Россию
Иностранные онлайн-ритейлеры на новогодних каникулах столкнулись со сложностями при доставке посылок в Россию. С 1 января Федеральная таможенная служба России (ФТС) в рамках "проверки соблюдения законодательства" стала запрашивать бумажные копии паспортов получателей посылок. По оценке участников рынка, эти мероприятия коснулись компаний, обслуживающих около 10% международного посылочного трафика.
 
09
января
2017
 МУП «Бирюсинское ТВК» присвоило 22 млн рублей из регионального бюджета
Тайшетская межрайонная прокуратура совместно с сотрудниками УФСБ Российской Федерации по Иркутской области в г. Тайшете проверила бюджетного законодательства в МУП «Бирюсинское ТВК».
 
09
января
2017
 "Викинг" обновил рекорд кинопроката
Историческая драма "Викинг" собрала 1 млрд руб. за первые девять дней проката, что до сих пор не удавалось ни одному отечественному фильму. К концу новогодних каникул ее сборы достигли 1,23 млрд руб. Затраты на производство фильма, таким образом, уже окупились почти наполовину.
 
09
января
2017
 Рубль: игра на укрепление российской валюты продолжается
Впервые за четыре года январские валютные торги на российском рынке начались с укрепления позиций рубля. За короткую предрождественскую неделю курс доллара впервые с июля 2015 года опустился ниже уровня 60 руб./$. Игра на укрепление российской валюты продолжается на фоне восстановления цен на нефть и сохраняющегося спроса на рублевые активы со стороны иностранных инвесторов.
 
09
января
2017
 Андрей Березной, директор ПАО «МТС» в Иркутской области: «Недвижимость для инвестиций не рассматриваю – по-моему, это больше не средство для накопления»
Директор ПАО «МТС» в Иркутской области убежден: если у банка удобный мобильный банк, то количество офисов и их расположение не имеют значения. Каким валютам доверяет Андрей Березной, в чем предпочитает хранить сбережения, почему первые заработанные деньги потратил на песни Цоя и «Наутилуса» и за что благодарен кризису?
 
09
января
2017
 Жительницу Иркутской области оштрафовали за продажу арестованного судом имущества
Жительница г. Ангарска Иркутской области долгое время не возвращала задолженность одному из банков в размере около 1,4 млн рублей.
 
09
января
2017
 Как изменится рынок заемного капитала в 2017 году
Найти финансирование на развитие бизнеса трудно. Каждый, кто искал заемные средства, помнит, сколько времени и нервов это занимает, сколько бумаг нужно собрать и сколько встреч провести. В эпоху информации, когда почти любую транзакцию можно осуществить со смартфона в пару касаний, это вызывает недоумение.
 
09
января
2017
 РЖД с 1 января увеличит грузовые тарифы на 4% с надбавкой 2% за капремонт
ОАО РЖД с 1 января увеличит грузовые тарифы на 4% с надбавкой 2% за капремонт. Об этом сообщила ФАС. Также изменяются границы тарифного коридора -- права ОАО РЖД давать надбавку или скидку к...
 
09
января
2017
 Кредитам регионам указано дешеветь
Президент России Владимир Путин рекомендовал Банку России принять меры по снижению ставок по кредитам, выдаваемым субъектам РФ. Согласно сообщению, Владимир Путин утвердил перечень поручений по...
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании