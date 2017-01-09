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С 1 января получить ИНН можно в любом налоговом органе независимо от места регистрации

С 1 января 2017 года физическое лицо может подать заявление о постановке на учет в любом налоговом органе на территории РФ. Соответствующие поправки внесены в пункт 7 статьи 83 Налогового кодекса РФ Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ.

Принцип экстерриториальности при предоставлении государственных услуг налоговыми органами является одним из основных в деятельности ФНС России. С 9 января, то есть первого рабочего дня 2017 года, все территориальные налоговые органы, обслуживающие физических лиц, начинают прием заявлений о постановке на учет физического лица и выдачу ему свидетельства о постановке на учет независимо от места жительства физического лица. Заявление о постановке на учет может быть представлено в любой налоговый орган при личном визите либо направлено по почте.

При этом действующий принцип учета физического лица в налоговом органе по месту жительства (месту пребывания – при отсутствии места жительства на территории Российской Федерации) сохраняется.