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Бизнес и страхование: трудности понимания

Интерес к страховой отрасли проявляют более трети топ-менеджеров малых и средних предприятий, и лишь 7% из них отметили, что за последний год страховые компании стали более клиенториентированными. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний-субъектов МСП, проведенного Аналитическим центром НАФИ совместно с Группой Ренессанс Страхование в декабре 2016 г.

Почти две трети руководителей предприятий (65%) не проявляют интерес к страхованию (не отслеживают законодательство, новости, программы и т.п.). Следят за подобной информацией 35% опрошенных, из которых лишь 5% — очень внимательно, а 30% — не более чем за другими отраслями экономики. Повышенный интерес чаще проявляют руководители средних организаций (8%), чем малых (4%) и микро-компаний (3%).

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Есть ли у Вас, как представителя бизнеса, интерес к страховой отрасли? Насколько активно Вы следите за законодательством, новостями страховых компаний, их тарифами, программами?», в % от руководителей предприятий МСП по группам

Те предприниматели, которые отслеживают новости страховой отрасли, в первую очередь интересуются деталями страхования бизнеса и товаров (34%). Каждому четвертому опрошенному проявляет интересно, как функционирует страхование и что обычно умалчивается в договорах страхования. 13% руководителей указали, что их привлекла бы информация о страховании работников, о ставках и их динамике.

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Как представитель предприятия, о чем в сфере страхования Вы хотели бы больше и лучше узнать?», в % от руководителей предприятий МСП, которые интересуются страховой отраслью. (Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов)

Большинству руководителей компаний-субъектов МСП оказалось сложно оценить, стали ли за последний год страховые компании более клиенториентированными или нет. Лишь 7% опрошенных ответили утвердительно на этот вопрос, и чаще это отмечали руководители средних компаний (9% против 5% микро-организаций). И еще 10% предпринимателей уверены, что клиенториентированость в страховых компаниях снизилась. Большинство же предпринимателей (43%) вообще не заметили изменений.

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Если у Вас за последний год была потребность в страховых услугах, и Вы обращались в страховые компании, по Вашему мнению, они стали более клиенториентированными, менее чем год назад или ничего не поменялось?», в % руководителей предприятий МСП по группам

Исполнительный вице-президент Группы Ренессанс страхование Владимир Тиняков, комментирует: «До 40% российских компаний МСБ вынуждены уходить с рынка в случае утраты имущества. Это незастрахованные компании, для которых форс-мажор критичен.

В отличие от западного рынка, где владельцы компаний хорошо понимают, что иного цивилизованного способа минимизировать потери от непредвиденных событий, кроме страхования, просто не существует, в России проникновение страхования в этом сегменте пока не так высоко».

Источник: nacfin.ru