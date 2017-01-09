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В Черемхово возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам завода

Следственным отделом по г. Черемхово СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело факту невыплаты заработной платы работникам завода.

По версии следствия, с августа 2016 года руководство Черемховского машиностроительного завода не выплачивает 180-ти работникам заработную плату. На сегодняшний день задолженность составляет около 5 млн. рублей.

В настоящее время допрашиваются потерпевшие, в ближайшее время будет назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.