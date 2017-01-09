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В Иркутской области полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрофинансовой компании

В Братске задержан подозреваемый в разбойном нападении на офис быстрозаймов, которое было совершено в конце минувшего года на территории областного центра.

Сообщение о вооружённом нападении на микрофинансовую компанию, расположенную на улице Ленина в Иркутске, поступило в дежурную часть межмуниципального управления МВД России «Иркутское» днём 21 декабря. Действия злоумышленника зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения, установленные в помещении. Прикрывая лицо черной маской, он вошёл в офис, направил на женщину-кассира предмет, похожий на пистолет, и похитил имеющуюся в кассе наличность.

Проанализировав видеозапись, сыщики обратили внимание на существенные детали внешности нападавшего и особенности его поведения. Это позволило им в ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий не только установить личность предполагаемого преступника, но и получить достоверные сведения о том, что сразу после совершённого нападения он покинул областной центр и скрылся на территории города Братска.

Операцию по задержанию 34-летнего ранее попадавшего в поле зрения полиции подозреваемого провели оперативники межмуниципального управления МВД России «Братское». При обыске по месту проживания задержанного они обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления – муляж пистолета. По факту нападения следователями межмуниципального управления МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело , сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.