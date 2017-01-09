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Министерство экономики ждет роста ВВП России на 2% во втором полугодии

Обновленное Минэкономразвития, которое теперь называется Министерством экономики, порадовало россиян оптимистичным прогнозом. Назначенный в 2016 году министр экономики Максим Орешкин в интервью российским СМИ заявил, что по итогам 4 квартала российский ВВП и промышленное производство выросли, а во 2 полугодии 2017 года ожидается рост ВВП как минимум на 2% в годовом исчислении.

В Минэкономики не разъяснили подробно, что станет драйвером роста ВВП во 2 полугодии, и какой будет динамика валового внутреннего продукта в 1 полугодии. Однако мы полагаем, что драйвером роста ВВП России в 2017 году, как и в прошлые годы, станет цена на нефть. По нашему прогнозу, данному еще в 2016 году, при средней цене нефти в 2017 году в $50-55 за баррель рост ВВП в текущем году может составить 1-1,2%. Но если среднегодовая цена нефти в 2017 году будет выше этих уровне, например, на уровне в $60 за баррель, то российский ВВП может вырасти на 2-3%.

По всей видимости, в Минэкономики предполагают, что в 1 полугодии цена нефти будет существенно корректироваться вниз после бурного роста в 4 квартале 2016 года, что может привести к замедлению темпов роста ВВП в 1 полугодии к аналогичному периоду 2016 года вплоть до нулевого роста. Но по нашей оценке, как минимум в 1 квартале 2017 года цена нефти не должна будет опуститься ниже $50 за баррель, чему способствуют и холодная зима в Европе, России и Китае, и одновременное сокращение добычи нефти странами ОПЕК. Мы не исключаем, что по мере роста цены на нефть нам придется повысить прогноз по темпам роста ВВП России.

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари